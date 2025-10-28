Войната в Украйна:

Франция внедри нов тип ядрени ракети в подводниците си

28 октомври 2025, 21:05 часа 663 прочитания 0 коментара
Франция въведе на въоръжение нова версия на междуконтиненталните ракети в подводниците си, осигуряващи ядрено възпиране, съобщи днес министерството на въоръжените сили и отбранителната компания "Ариан Груп", цитирани от Франс прес. "Третата версия на балистичната стратегическа ракета М51 вода-земя беше въведена в експлоатация, което бележи важен етап в модернизацията на военноморския компонент от френския потенциал за ядрено възпиране", заяви министерството.

Ракетата е снабдена с нови ядрени глави, като тяхното разполагане представлява завършекът на продължил близо 12 години процес на модернизация. "Новите ракети са по-ефективни по отношение на обсег, прецизност и способност за проникване", заявиха френските въоръжени сили. Те ще бъдат използвани в четири подводници с ракетни установки, сред които най-малко една вече в океанските дълбини, за да гарантира способността на Франция да изстрелва ядрени ракети, дори след като е била атакувана, предаде БТА.

По примера на всички ядрени сили, които непрекъснато модернизират и подобряват своето въоръжение, за да запазят техническата си надеждност като средство за военно възпиране, Франция вече стартира процеса на следващата модернизация, отбелязва АФП.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
