Войната в Украйна:

С удар по завод: Русия унищожила 20% от месечния запас на лекарства на Украйна

28 октомври 2025, 19:35 часа 736 прочитания 0 коментара
В резултат на руската атака на 25 октомври бе разрушен централният склад на украинската фармацевтична компания „Оптима-Фарм“. Обемът на унищожената продукция възлиза на около 20% от месечния запас от лекарства за цяла Украйна, съобщиха от компанията. Освен това бяха унищожени оборудване и бази данни. Икономическите щети от удара до момента се оценявани на 100 милиона долара.

Източници на „Икономическая правда“ считат, че най-големи щети е нанесло унищожаването на базите данни, където се съхраняваше информация за доставките, логистичните маршрути и нуждите на аптечните вериги. Ударът по склада с лекарства може да доведе до краткосрочен дефицит, предупреждават в изданието. В резултат на ударите по Киев на 25 октомври загинаха трима души, а още 29 бяха ранени, съобщиха властите.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Склад Лекарства Киев руски удари война Украйна
