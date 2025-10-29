Войната в Украйна:

Северна Корея с ново изпитание на крилата ракета

29 октомври 2025, 00:55 часа 289 прочитания 0 коментара
Северна Корея с ново изпитание на крилата ракета

Северна Корея е провела изпитание на крилата ракета с морско базиране в Жълто море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап и на севернокорейската държавна медия ЦТАК. Ройтерс отбелязва, че изстрелването се извършва на фона на подготовката на президента на САЩ Доналд Тръмп и други лидери да се съберат в Южна Корея за Форума за икономическо сътрудничество на Азиатско-тихоокеанският регион. Очаква се американският лидер също така да проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин по-късно тази седмица.

Още: Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег

Крилатите ракети са били изстреляни вертикално и са изминали предварително зададен маршрут, за да достигнат целта си, съобщи ЦТАК. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не е присъствал на изпитанието. Коментирайки изстрелването, заместник-председателят на Централната военна комисия на Северна Корея Пак Чен-чон заяви, че „се постигат важни успехи“ в практическото развитие на „ядрените сили“ на Северна Корея съгласно план, определен от управляващата  Корейска трудова партия, допълни ЦТАК, цитирана от БТА.

Още: Украйна: Севернокорейци помагат на Русия при Суми (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ракета Северна Корея крилата ракета
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес