Нашата ли е? Забелязаха черна пантера до резиденцията на крал Чарлз III и Камила

Селската резиденция на крал Чарлз III и кралица Камила - Хайгроув Хаус, според съобщенията е преследвана от голяма пантера. Звярът е бил видян да ловува лисица близо до кралската резиденция, като очевидка твърди, че трите ѝ кучета са го изплашили. През месец май черна пантера беше забелязана близо до магистрала М5. Експертът по големи котки Рик Минтер, който води подкаст, в който подробно описва такива срещи, разследва тези наблюдения. Той разкрива: "Една жена, разхождаща кучетата си близо до Тетбъри, е видяла черна пантера да притиска лисица в здрача. Трите ѝ големи кучета са били на повод, но са разбутали котката, която е избягала, а лисицата е излязла от капана и е напуснала района, оставайки близо до жената и кучетата ѝ, като че ли е искала тяхната компания за безопасно придружаване."

Не е ясно откъде се е взела въпросната пантера, но със сигурност не е българската, която последно беше забелязана в района на Видин през юли.

Множество сигнали

Рик споделя и подробности за подобно наблюдение на север от Страуд, Глостършир, където черна пантера е била видяна да дебне елен. Той отбелязва, че свидетелят "забелязал оранжев оттенък в иначе тъмната козина на животните, което предполага, че това е леопард в черната си форма, какъвто изглежда да е случаят с повечето достоверни наблюдения на "пантери", съобщава "Daily Star".

В допълнение към това, Рик разследва наблюдението на магистрала М5, като посочва, че местен фермер е съобщил за смущения сред добитъка си. Той казва: "През май шофьор твърди, че е видял черна пантера, дебнеща в храстите край магистрала М5 в южната част на Глостършир.При проучването на случая установих, че съседната ферма на това място е съобщила, че добитъкът ѝ е бил притеснен и се е държал нервно в продължение на няколко дни около момента на нападението.", пише "Mirror".

