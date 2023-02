НАТО увеличава със 7 пъти бойната готовност, важно уточнение за изтребителите

Освен това министрите на отбраната от страните членки на Алианса взеха решение да подсилят въздушното покритие на източния фланг.

#NATO decided to increase by 7.5 times the number of troops in combat readiness



As a result of a meeting of defense ministers of the alliance, it was decided to increase combat-ready contingent from 40,000 to 300,000 people and strengthening its air cover on its eastern flank. pic.twitter.com/Y0Fxq84M3h