Лойд Остин обяви кои страни ще пратят танкове Leopard и системи Patriot на Украйна

За по-голяма бронирана мощ САЩ, Чехия и Нидерландия съвместно предоставят повече от 90 танка Т-72. Това е в допълнение към последното дарение на Т-72 от Полша, заяви Остин.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk