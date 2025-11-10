"Не е мобилизация, само рутинна работа": Русия започна да набира резервисти в 20 региона (КАРТА)

В съставните части на Руската федерация започна масова кампания за набиране на доброволци за защита на обекти от критичната инфраструктура. В 20 региона вече се вземат хора за подразделения, които ще бъдат разположени във и около тези съоръжения. Законът, който позволява използването на резервисти за такива цели не само във военно, но и в мирно време, беше подписан от диктатора Владимир Путин на 4 ноември.

Набирането е започнало още преди законодателните изменения

Резервистите, разположени предимно за противодействие на вражески дронове, ще получат военен статут за този период, с всички свързани с това предимства, включително социални гаранции и плащания. Според руското политическо и бизнес издание "Коммерсант" формирането на специализирани резервистки подразделения е започнало още преди влизането в сила на съответните законодателни изменения. Властите в Ленинградска област бяха сред първите, които обявиха създаването на подразделението БАРС-47, предназначено за отблъскване на атаки с дронове и саботаж.

Към средата на ноември, според данни от отворени източници, подобни кампании бяха започнали в най-малко 19 региона на Руската федерация (вижте картата по-долу).

Russia claims it’s not mobilization, just “routine work with reservists.” But recruitment has begun in 20 regions to guard “critical facilities,” following a law signed by Putin on November 4. pic.twitter.com/86dQKfMJ3q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

Защита на нефтохимически обекти: как върви инициативата по региони?

По-конкретно, набирането на резервисти за охрана на нефтопреработвателни съоръжения в Казан и Нижнекамск (в региона на Татарстан) започна в края на октомври, а в началото на ноември, според местния телевизионен канал NTR 24, първият отряд от 21 войници замина от Нижнекамск за военно обучение в Казан.

В Башкортостан (Република Башкирия) резервистите ще сформират „мобилни пожарни екипи“ за защита на ключови горивни, енергийни и нефтохимически съоръжения от дронове, включително рафинериите на „Башнефт“ и промишлените обекти на „Уфанефтехим“ и „Газпром“.

А в област Нижни Новгород първите 15 резервисти са преминали всички етапи на подбор във военното бюро за набор на кадри в Кстово, подписали са договори и след обучението си ще бъдат разположени за защита на важни инфраструктурни съоръжения в региона.

В граничните области Белгород, Брянск и Курск още през 2024 г. бяха създадени подразделения на Бойния армейски резерв на страната (БАРС). Те се подчиняваха на местните власти и изпълняваха сходни задачи по защита на стратегически съоръжения и инфраструктура. Сега, съгласно новия закон за резервистите, се планира да бъдат сформирани допълнителни подразделения в Брянска и Курска област, които ще действат успоредно с вече съществуващите. В Белгородска област вероятно ще бъде запазена сегашната структура.

Защита от саботажи

Въпреки твърденията на служители на Министерството на отбраната, че резервистите ще бъдат разположени само в собствения си регион, законът не съдържа такива ограничения. Според "Коммерсант" обаче съответна разпоредба е включена в стандартния договор, който гражданите подписват при записването си в БАРС.

Например документи от БАРС в Нижни Новгород посочват, че Министерството на отбраната „гарантира изпълнението на мисии в рамките на региона Нижни Новгород“.

Освен това в граничните региони резервистите няма да се ограничават до охрана на горивни и енергийни компании и защита срещу безпилотни летателни апарати - те имат за задача да прекъсват дейността на украински саботажни и разузнавателни групи, да участват в евакуацията на населението, ако е необходимо, и да подкрепят антитерористични операции.

Военен статут за 6 месеца: колко пари ще вземат резервистите?

Лицата в мобилизационния резерв ще бъдат набирани за защита на важни съоръжения чрез специални тренировки, чиято процедура ще бъде определена от правителството. Проект на резолюция в този смисъл, разработен от Министерството на отбраната, беше публикуван на портала за проекти на нормативни актове на 7 ноември. Според този документ възрастовите ограничения за резервистите зависят от военното звание - до 50 години за редници и сержанти и до 60–65 години за младши и старши офицери. Кандидатите трябва да имат категория на физическа годност най-малко Б, минимум 9 години образование и да нямат криминално досие.

Продължителността на обучението не трябва да надвишава 6 месеца годишно, а участниците ще получат военен статут за този период, с всички съответни социални придобивки. По-конкретно - резервистите имат право на заплащане за периода на обучението си, като запазват средната си заплата на основното си работно място, като ще вземат допълнителни надбавки и бонуси въз основа на представянето си. В случай на смърт на резервист, семейството му има право на плащания и обезщетения, подобни на тези, предоставени на военнослужещите.

Размерът на заплатата зависи от региона и характера на службата. Например в Брянска област месечните надбавки варират от 40 500 рубли (около 432 евро) за редници до 99 300 рубли (около 1060 евро) за командири на отряди, с допълнителни 4000 рубли (около 42 евро) за всяка бойна задача.

Освен това резервистите получават еднократни плащания от Министерството на отбраната - по 35 000 рубли всеки (373 евро) - и от регионалния бюджет - 150 000 рубли за шестмесечен договор и 300 000 рубли за годишен договор (съответно 1600/3200 евро).

В други региони редовните плащания са по-скромни. Например в Тулска област и Башкортостан те варират от 2000 до 10 000 рубли на месец, а в Пермския край – от 4000 до 7000 рубли, но сумите за участие в обучението са по-високи: в региона на Тула резервистите с чин редник получават до 110 500 рубли за този период, а офицерите – до 150 000 рубли, пише "Коммерсант".

Украински източници акцентират върху изявленията на Русия, че това не е мобилизация, а просто "рутинна работа с резервистите", но остават отворени въпроси.

