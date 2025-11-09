Поредна руска ТЕЦ е в пламъци след атака с дронове, Москва се прицели косвено в украински АЕЦ (ВИДЕО)

През нощта на 8 срещу 9 ноември е била атакувана топлоелектрическата централа в югозападния руски град Воронеж, гласи информация от множество източници. Жители съобщават, че са чули експлозии и са имали временни прекъсвания на електрозахранването. По-рано през нощта местният губернатор предупреди за възможна ракетна заплаха и активност на дронове. Руски канали в Telegram твърдят, че комбинираната топлоелектрическа централа - основният доставчик на енергия за жилищни сгради и големи промишлени съоръжения в града – е била атакувана. Кадри, разпространени от Exilenova+, изглежда, показват взрив в ТЕЦ-а.

Област Воронеж граничи с украинската област Харков и често се използва като отправна точка за руските атаки по фронтовата линия, както и по град Харков.

Губернаторът Александър Гусев написа в Telegram, че снощи няколко безпилотни летателни апарата били унищожени в небето над Воронеж от дежурните системи. И добавя: "Според предварителните данни няма жертви. В едно от комуналните съоръжения избухна пожар, който беше бързо потушен. Поради пожара бяха взети временни мерки за безопасност, което може да е причинило колебания в температурата на централното отопление в някои сгради. Температурата на отоплителната система в тези сгради скоро ще се нормализира. По същите причини, свързани с безопасността, беше взето решение за временно прекъсване на тока в определени райони на града. В момента електрозахранването се доставя нормално на всички клиенти. Освен това на един строителен обект беше повреден покривът, прозорците на няколко сгради бяха частично счупени, а няколко автомобила и вътрешни отоплителни системи бяха повредени".

Потвърждение от геолокализирани кадри

Губернаторът предупреди преди това и за ракетна заплаха. Няколко местни чата също съобщиха, че ТЕЦ е била атакувана и е в пламъци. Руският опозиционен Telegram канал ASTRA определи местоположението на кадрите от Exilenova+ и посочи - ТЕЦ-ът е на 1,3 км разстояние от конкретното сямсто. Според анализа централата във видеото е Воронежката ТЕЦ-1.

Според публично достъпни данни - комбинираната топлоелектрическа централа е част от АД „РИР Енерго“. Нейната инсталирана електрическа мощност е 378,3 MW, а топлинната мощност е 1389,3 Gcal/час. В централата работят около 430 души.

Термична електроцентрала №1 във Воронеж е най-големият доставчик на топлинна енергия за жилищни сгради и големи предприятия в града. Централата доставя топлина на четири квартала, както и на над хиляда предприятия, включително най-голямата фабрика във Воронеж - "Воронежсинтезкаучук".

Руското военно министерство не съобщава за свалени дронове над Воронежка област през нощта - 43 от 44 безпилотни машини са свалени над Брянска област, а една е унищожена над Ростовска област, твърди ведомството.

Докладвани бяха и експлозии в близост до летището в Симферопол на окупирания Кримски полуостров, след като руските противовъздушни сили са открили огън в Гвардейско. Само 30 минути по-рано няколко украински дрона са били забелязани да летят на юг над района на Джанкой.

Украйна: Русия атакува подстанции, свързани с нашите АЕЦ

Руските сили са атакували енергийни подстанции, които захранват атомните електроцентрали на Украйна в Хмелницки и Ровно - това е станало през нощта на 7-8 ноември, в рамките на мащабната атака срещу енергийната инфраструктура, заяви външният министър Андрий Сибиха.

„Това не бяха случайни, а добре планирани удари. Русия умишлено застрашава ядрената безопасност в Европа“, коментира Сибиха в социалните мрежи на 8 ноември. Външният министър не уточни дали подстанциите са били повредени или ударени при атаките.

След атаките срещу подстанциите Сибиха свика спешно заседание на Съвета на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). "Необходимо е да се окаже глобален натиск, за да се принуди Москва да спре ядрения си шантаж", заяви той, призовавайки Китай и Индия - най-големите вносители на руски петрол - "да изискват от Русия да спре безразсъдните атаки срещу ядрената енергетика, които създават риск от катастрофални инциденти".

И двете атомни електроцентрали се намират в западната част на Украйна, далеч от фронта, но въпреки това са уязвими от удари по близката инфраструктура.