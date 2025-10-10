"Не е моя работа, но...": Путин критикува Нобеловия комитет и хвали Тръмп

Руският диктатор Владимир Путин заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е направил "много за мира", като даде за пример примирието в Близкия изток. Путин обаче уточни, че не е негова работа да преценява дали американският лидер заслужава Нобеловата награда за мир. "Не е моя работа да преценявам достоен ли е или не действащият президент на САЩ за Нобелова награда. Не знам. Но реално той прави много за разрешаването на сложни, продължаващи години, дори десетилетия кризи", каза руският диктатор по време на визитата си в Таджикистан, цитиран от ТАСС.

По думите му комитетът "многократно е присъждал наградата за мир на онези, които не са направили нищо за мира". "Авторитетът на наградата, струва ми се, е изгубен в значителна степен", заяви Владимир той на пресконференция в Душанбе.

Путин коментира и мирния план на Тръмп за Газа, като посочи, че ако бъде успешен, това няма да е "нищо по-малко от историческо събитие". "Русия подкрепя американските инициативи за прекратяване на войната в Газа", допълни той и изрази готовност Москва да участва в мирния процес, като подчерта, че страната има изградени отношения на доверие с арабските държави и особено с палестинците.

Руският президент отбеляза също, че Тръмп е "искрен в стремежа си" да постигне решение и по конфликта в Украйна. Той посочи, че Москва и Вашингтон продължават да се придържат към договореностите от срещата в Анкоридж, Аляска, проведена на 15 август. Още: Обявиха лауреата за Нобеловата награда за мир. Кой я получи?

"Не разкрихме напълно за какво беше разговаряно в Анкоридж. Говорихме само, че има разбиране и от страна на САЩ, и от страна на Русия как да се върви към прекратяване на конфликта", заяви Путин.

Той коментира и възможността Киев да получи ракети "Томахок", като предупреди, че Москва ще реагира с подсилване на системите си за противовъздушна отбрана.

Руският лидер допълни, че светът вече е въвлечен в нова ядрена надпревара. По думите му някои държави обмислят да възобновят изпитанията на ядрени оръжия, а ако това се случи, "Русия ще бъде готова да направи същото".

Белият дом в защита на Тръмп

Думите на Путин идват след като Белият дом остро критикува решението на Нобеловия комитет да присъди наградата за мир на венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, а не на Доналд Тръмп.

"Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира", заяви говорителят на Белия дом Стивън Чунг в X. Той добави, че "президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява животи. Той носи сърце на хуманитарист и никога няма да има друг като него". Още: В Белия дом разочаровани: Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира

Макар крайната дата за номинации да е изтекла малко след встъпването му във втория мандат, Тръмп активно настояваше, че заслужава отличието заради "спирането на седем войни" и "мирните договори в Близкия изток".

В петък той публикува три видеа в профила си в Truth Social, показващи привърженици, които празнуват споразумението за Газа. Според Тръмп решението на Нобеловия комитет да не го отличи е "обида за Америка".