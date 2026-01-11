Покоен рапър изпревари Путин по популярност в руската Уикипедия

Годишните статистически данни за посещенията в руската Уикипедия показват спад в обществения интерес към диктатора Владимир Путин. Към края на 2025 г. той е загубил популярност в полза на починалия рапър Паша Техник (Павел Ивлеев) - посещенията на страницата на музиканта са били с около 60 000 повече от тези в страницата на кремълския стопанин. В същото време посещенията на страницата на диктатора са спаднали почти наполовина през годината - от 6,07 милиона на 3,7 милиона. През 2024 г. тези числа са позволили на Путин да остане начело.

Кой е Паша Техник?

Рапърът Паша Техник, починал от свръхдоза, се е превърнал в по-значима фигура за читателите на руската Уикипедия през 2025 г. През последните години той се намесваше в постоянни скандали – рехабилитации, наказателни дела, провокативни интервюта и др., припомня The Moscow Times.

Тръмп е четвърти

Трето място в класацията зае покойният режисьор и водещ на пропагандни телевизионни предавания Тигран Кеосаян.

На четвърта позиция е президентът на САЩ Доналд Тръмп, а на пета - председателят на Лигата за безопасен интернет Екатерина Мизулина.

