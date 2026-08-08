Мръсни матраци, пробит под, прозорци, които не се затварят - осигурява ли Германия добри условия за сезонните работници?

Мръсни матраци, пробит под, прозорци, които не се затварят, дефектна тоалетна - така изглежда общежитието за сезонни работници в района на Щутгарт. За него пред АРД разказва Ренате Цекел от Организацията за справедливи условия на труд в провинция Баден-Вюртемберг. "През годините сме виждали много лоши общежития, но това надминава всичко", коментира тя пред германската обществена медия.

Работниците отправят упреци, работодателите отричат

В това общежитие живеят сезонни работници от Румъния. Те споделят с Цекел, която консултира хора в тяхното положение, че работата им на полето е много тежка. Румънците берат ягоди и често прекарват дълги часове приведени - от 5 до 21 ч. А и не всички изработени часове им се плащат. Един от работниците съобщава, че получил топлинен удар и прекарал десет дни в болница.

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Компанията, наела румънските работници, отрича обвиненията, които те отправят във връзка с условията на труд. Пред АРД от фирмата заявяват, че общежитията са "основно почиствани, инспектирани и поддържани преди всеки сезон". Въпреки това оплакванията са взети под внимание и се планират подобрения. "Изработените часове се документират и плащат в съответствие със законовите изисквания и договорите за заетост", уточняват още работодателите.

Европейска директива има за цел да подобри ситуацията

Извън случая с това конкретно стопанство синдикатите на селскостопанските работници в Германия постоянно посочват, че условията на труд в бранша са особено тежки. За да се подобри ситуацията - особено за работниците, които помагат при прибирането на реколтата, държавите членки на ЕС одобриха през 2021 година специален инструмент - т.нар. "принцип на обвързаността", който включва обвързването на земеделските субсидии със спазването на основни трудови и социални стандарти за заетите в сектора. Регулацията е задължителна за всички държави в ЕС от 2025 година.

Съкращения на субсидиите са възможни, ако работниците нямат договори, ако не са преминали обучение по сигурност на работното място или нямат достатъчна защита на труда, като например подходящи условия за живот, обяснява АРД. Но нарушенията на законоустановената минимална заплата и работното време не са обхванати, което е предмет на критика от страна на профсъюзите.

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Страни като Испания въведоха принципа на обвързаността малко по-рано и оттогава са намалили субсидиите от ЕС за няколкостотин селскостопански предприятия. В Германия обаче не се е случвало почти нищо подобно - показва проучване, проведено от АРД сред всички 16 федерални провинции и 200-те отговорни контролни органа. Почти 95 процента от органите за безопасност на труда са участвали и са предоставили данни.

Хиляди нарушения, само едно намаляване на субсидиите

Според данните, от 2025 година насам в Германия са проведени 2536 инспекции на селскостопански предприятия с цел да се гарантира спазването на правилата за безопасност на труда. Тези инспекции са разкрили 4993 нарушения и са довели до 51 наложени глоби. Въпреки това само на едно предприятие са били намалени субсидиите от ЕС - мандра в окръг Росток. Според Министерството на земеделието общежитията за служителите са били в "ужасяващо" състояние. Фермата е трябвало да върне близо 6523 евро.

Кристиан Бек от синдикалната организация IG BAU изтъква пред германската обществена медия следното: "Компаниите, които експлоатират работниците си, получават конкурентно предимство чрез незаконни практики. Те не трябва да получават държавно финансиране, защото техните практики са заплаха за законните бизнеси".

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Засега обаче германското правителство не желае публично да се ангажира с позиция по този въпрос. В края на юни парламентарният секретар към Министерството на земеделието Мартина Енглхардт-Копф излезе със становище, в което се казва, че "федералното правителство се застъпва за това правилото за обвързаността да бъде прекратено", защото според правителството то води до "допълнителна административна тежест”.



Източник: Дойче веле

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