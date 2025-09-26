"Не ми хрумва за конституционни промени": Мицкоски мечтае за ОМО "Илинден" в България

"Без гаранции не ми хрумва да мисля за конституционни промени. Нашата позиция е ясна, ние не пренебрегваме задълженията, които предишното правителство на СДСМ пое, но също така не виждаме, че източният ни съсед прави нещо в посока изпълнение на задълженията си", коментира днес македонският премиер Христиан Мицковски, предаде македонската медия "Независен". Припомняме, че Северна Македония пое ангажимент за вписването на македонските българи в македонската конституция и това е условието за започване на преговорите за ЕС.

Той подчерта, че за него има само македонски червени линии и че ще направи изявление относно предложенията на СДСМ след местните избори.

"Имаме ясна позиция, гаранции - които спомена и председателят на Европейския съвет, защото македонските граждани, независимо от етническата им принадлежност, са дали много в името на европейското бъдеще на държавата, както никой друг народ в Европа", каза още Мицкоски.

Мечтите му за ОМО "Илинден"

Мицкоски очаква по-енергични действия от ЕС и от източния си съсед в лицето на България по отношение на "македонците от другата страна на границата". ОЩЕ: В Сърбия излезе филм, че България иска да свали Вучич. В Македония говорят да ни изключат от Съвета на Европа

"Ами те? Винаги ли ще се отказваме като правителства от македонския народ в съседство и навсякъде по света? Никога няма да направя това. А решенията от Страсбург просто трябва да се прилагат, те не трябва да правят нищо повече. Това е международното право, България е страна по тези конвенции. Те просто трябва да приложат това, което Европейският съд по правата на човека в Страсбург донесе, което е и фундаментална европейска ценност – за да може ОМО „Илинден Пирин“ да функционира като сдружение на македонците в България и по този начин да получи правото да се представлява в Министерския съвет на малцинствата в България, точно както евреите, арменците, турците, ромите и др.", казва Мицкоски.

Той говори и за македонци в България, които по думите му през 1956 г. са били мнозинство в Западна България, а през 1965 г. 200 000 магически са изчезнали.

Кои са ОМО "Илинден"?

Нелегалното формирование е познато от края на 90-те години на XX век и буквално се състои от шепа хора. Първоначално е регистрирано като политическа партия, но през февруари 2000 г. регистрацията е прекратена от Конституционния съд на Република България, който определя дейността ѝ за противоречаща на Конституцията като "насочена срещу териториалната цялост на страната". Заради отказа на регистрация на партията, България многократно е осъдена от Европейския съд за правата на човека в Страсбург. ОЩЕ: Шепот от отвъдното: ОМО "Илинден" с абсурдни твърдения за правата на македонските българи