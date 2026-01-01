Заради нарушения: ЕС посече Унгария с 1 млрд. евро

Заради нарушения на принципа за върховенство на правото Унгария загуби правото си на значителна помощ от ЕС. Страната имаше условие да проведе реформи, които трябваше да бъдат факт до края на 2025 г. По изчисления на Европейската комисия загубените средства възлизат на над 1 милиард евро, предаде ДПА.

Унгария беше задължена да проведе достатъчно реформи до края на 2025 г., включително промени в законите за предотвратяване на конфликти на интереси и за борба с корупцията, ако държеше средствата да й бъдат отпуснати.

При упорство страната ще загуби още пари

Още: Орбан се тупа по гърдите, че не дал "военен заем" на Украйна, Полша му "присъди" Орден на Ленин

Парите бяха предназначени за програми в подкрепа на структурно слаби райони и първоначално планирани за 2023 г., бяха замразени, след като анализ на Европейската комисия заключи, че Унгария е пренебрегнала определени стандарти и основни ценности на ЕС.

Санкциите за унгарската държава обаче не спират до тук. Ако Будапеща продължи да упорства и да не прилага достатъчно реформи, в бъдеще тя рискува да загуби още милиарди евро.

Източник: Getty Images

Регламентът на ЕС за условията за върховенство на закона влезе в сила през 2021 г. Той свързва финансовите интереси на блока с върховенството на закона и дава на ЕС допълнителни финансови и бюджетни инструменти за контрол на върховенството на закона в държавите-членки.

В края на 2022 г. страните от ЕС се съгласиха да замразят чрез този механизъм около 6,3 млрд. евро от парите, предназначени за Унгария от многогодишния бюджет на блока за 2021-2027 г., предаде БТА.

Още: Евросъюзът е премахнал от дневния си ред въпроса за замразените руски активи, твърди Орбан

Първият транш, също в размер на малко над 1 млрд. евро, вече изтече в края на 2024 г., защото Будапеща не успя да приложи необходимите реформи, припомня ДПА.

Други разпоредби блокират отчасти още милиарди евро за страната. По последни данни на Комисията са били замразени общо около 17 милиарда евро.