Не му стигна украинската атака: Огромният завод на "Газпром" в Оренбург пак пламна (ВИДЕО)

Заводът на "Газпром" за преработка на газ в руския град Оренбург отново е в пламъци - ден след като стана обект на атака с украински дронове. Руската опозиционна медия ASTRA е геолокализирала кадри, заснети от местни жители. Те твърдят, че съоръжението отново е пламнало в следобеда на 20 октомври, а Telegram каналът потвърждава, че видеата са наистина от завода. Регионалното министерство на извънредните ситуации отрича да е имало пожар днес. Кадрите от пожара обаче са заснети от самия завод.

Засега няма повече информация какво точно се е случило през днешния ден в съоръжението.

Атаката от вчера повреди сериозно завода

"Дронове на украинските въоръжени сили се опитаха да атакуват още едно промишлено съоръжение в региона. Инфраструктурата на газовия завод беше частично повредена", потвърди вчера сутринта губернаторът Евгений Солнцев. "Ударът с дрона предизвика пожар в една от работилниците. Всички аварийни служби бяха изпратени да се борят с пожара. Няма пострадали сред служителите на завода. Съоръжението не представлява заплаха за близкото село", написа още той.

Днес Солнцев не е писал нищо в канала си в Telegram.

След това стана ясно, че атаката от 19 октомври е предизвикала аварийна ситуация в Оренбургския газопреработвателен завод. Това наложи временно да бъде преустановено приемането на природен газ от казахстанското находище Карачаганак, съобщи Министерството на енергетиката на Казахстан в своя канал в Telegram. Казхстанската страна е била уведомена за аварията от руската компания "Газпром".

Министерството на енергетиката на Казахстан, допълва че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения.

Най-големият газов химически комплекс в света

Заводът за преработка на газ в Оренбург е най-големият газов химически комплекс в света. Капацитетът му за преработка е 37,5 милиарда кубически метра газ годишно, според РБК.

Транзитът към Европа от завода за преработка на газ в Оренбург е бил преустановен на 1 януари 2025 г., съобщава още изданието.

Заводът се намира в село Холодние Ключи.