Германия засилва армията. Обмислят се конкретни стъпки

Германия ще преразгледа принципите си за набиране на военни. Коалицията от управляващи партии се споразумя за нова система за военна служба, която ще включва възможност за набор чрез лотария, ако броят на доброволците е недостатъчен, съобщи Der Spiegel. Представители на партиите ХДС/ХСС и СДПГ, след няколко седмици дискусии, постигнаха компромис за нов модел за военна служба в Германия.

Хърватия въведе облаги за задължителната военна служба: Ето какви са те

Доброволно

Първоначално тя ще остане доброволна, но всички граждани над 18 години ще бъдат потърсени и помолени да попълнят въпросник. Въпросникът ще съдържа въпроси, свързани със здравословното състояние, нивото на физическа подготовка, образованието и отношението към военната служба. Участието в анкетата ще остане доброволно за жените и представителите на третия пол.

Още: Ето колко ще струва на година военното обучение в Хърватия

Лотария

Ако след обработка на въпросниците се окаже, че Бундесверът не е успял да привлече необходимия брой доброволци, властите ще предложат въвеждането на система за подбор чрез лотария. Ако тази мярка се провали, Германия може да възстанови задължителната военна служба, която беше преустановена през 2011 г.

Връщане на военната служба

Още: Бундесвера: Сериозен ръст на интереса към военната служба в Германия

Според плана парламентът трябва да приеме закон, регулиращ процеса на медицински преглед и подбор. Мъжете, считани за годни за служба, ще бъдат изпращани в армията, докато въоръжените сили достигнат необходимия брой личен състав. За тези, които възразяват срещу военната служба по религиозни или политически причини, се предвижда алтернативна гражданска служба. Всеобщата военна служба може да бъде възстановена и ако Бундестагът обяви състояние на отбрана или висока готовност.

Планове за укрепване на армията

Според постигнатото споразумение, министърът на отбраната Борис Писториус трябва да определи нуждите на армията до 2035 г. и да докладва ежегодно пред парламента. През следващите пет години Германия планира да увеличи числеността на армията от 183 000 на 260 000 войници, както и да създаде резервни сили от приблизително 200 000 души.

Компромисният документ трябваше да бъде представен на 14 октомври, но пресконференцията беше отменена. Според изданието, текстът е бил критикуван на заседание на парламентарната група на Социалдемократическата партия. Според източници на изданието Писториус е изразил недоволство от новата версия на проекта, която се различавала значително от предложената от него.

Още: И жените задължително в армията: Мерц говори, а Русия промени процедурата за набор