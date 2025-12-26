Кой има имен ден днес, 26 декември 2025 г. Честито!

На 26 декември имен ден празнуват всички, които носят името Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф. На този ден църквата почита и паметта на светците Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий. Този празник е почитан от християните от източната традиция. В контекста на този празник „Синаксис“ се отнася не до самата църква, а до обединението на всички празници, почитащи Дева Мария.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека името ти и твоят закрилник бдят над теб и делата ти във всеки един момент. Да е свят животът ти, както е свято и името ти! Здраве, щастие и успехи да изпълнят живота ти!

***

Честит имен ден! Нека дните ти бъдат изпълнени с истина, светлина и красота! Всяко нещо, до което се докоснеш да бъде изпълнено със смисъл, а в душата ти да царят мир и любов!

***

Честит празник! Бъди здрава, честита, весела, енергична и винаги усмихната! Нека дните ти бъдат изпълнени с блясък и неповторимост, а всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

Имени дни през декември 2025 г.

Снимки: iStock