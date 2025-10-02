Войната в Украйна:

Не си играе на дребно: Ген. Алаудинов обяви, че убитите украински военни вече са 2 милиарда (ВИДЕО)

02 октомври 2025, 17:05 часа 663 прочитания 0 коментара
Генерал-майор Апти Алаудинов, който бе назначен на поста зам.-началник на Главната военно-политическа дирекция на руското военно министерство, извади бомбастични цифри за украинските военни загуби, които вероятно могат да шашнат дори редовия телевизионен зрител на държавната телевизия "Россия-1", иначе вярващ на всичко, което поднася Z-пропагандата.

Коментирайки дали ще бъдат прехвърлени на Украйна ракети "Томахоук", той обяви непоколебимо, че дори това да стане - а това явно ще стане, след като са обещали, посочи Алаудинов - то това нямало да промени нищо. Защо? Защото, според приближения на Рамзан Кадиров чеченец, загубите на Украйна на фронта вече наближават "2 милиарда".

"Сега ще им дадат "Томахоук" - повярвайте, щом заговориха за това, значи 100% ще им ги дадат! Сега въпрос - какво ще променят те? Ще им дадат "Томахоук", ще им дадат и 140 милиарда евро. Въпрос - ще могат ли те да съживят вече приближаващите се към цифрата 2 милиарда украинци, които загинаха? Не", каза Алаудинов.

