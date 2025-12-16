Любопитно:

Съдът отсъди: ПСЖ трябва да плати 8-цифрена сума на Мбапе, но това не е краят

Френският съд разпореди Пари Сен Жермен да плати 60,9 милиона евро на бившия си нападател Килиан Мбапе. Решението обаче подлежи на обжалване и е малко вероятно да сложи окончателен край на спора. То идва вследствие на дългата сага между двете страни. Настоящата звезда на Реал Мадрид влезе в конфликт с "принцовете", защото отказа да поднови договора си. Искът на Мбапе бе за 263 милиона евро, но допълнителните му претенции бяха отхвърлени.

Мбапе спечли дело срещу ПСЖ

В отговор ПСЖ поиска 440 милиона евро от Мбапе за пропуснати ползи. Клубът претендираше за компенсация заради провален трансфер на играча в Саудитска Арабия в размер на 300 милиона евро. Сделката е пропаднала заради отказа на френския национал да играе в саудитската лига, а преминавайки като свободен агент в Мадрид година по-късно, той е лишил ПСЖ от огромен приход.

С това си решение съдът признава, че ПСЖ не е изплатил тримесечната му заплата между април и юни 2024 г., както и етичен бонус и бонус за подписване по договора му. „Доволни сме от това решение. Това е, което може да се очаква, когато заплатите не са били изплатени“, каза адвокатът на Мбапе – Фредерик Касеро.

Съдебното постановление може да има по-широки последици за договорите на играчите и трудовото законодателство във френския футбол. Преквалифицирането на срочните му договори (CDD) в безсрочни договори (CDI) обаче беше отхвърлено от съвета, съставен от двама представители на работодателите и двама представители на работниците. Исковете на ПСЖ бяха изцяло отхвърлени.

Джем Юмеров
