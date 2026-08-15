Църковен празник на 16 август: Поличбата, която вещае бедност

В православния календар на 16 август църквата чества Пренасянето на Неръкотворния образ на Господ Иисус Христос. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 16 август

Според църковното предание, по време на земния живот на Иисус Христос, владетелят на град Едеса, цар Авгар, се разболял тежко. Чувайки за чудесата на Спасителя, той повярвал в Неговата сила и изпратил пратеници при Христос с молба да дойде и да го изцели.

Прочетете също: Църковен празник на 8 август: Какво се счита за грях утре?

Исус не успял да пътува лично до Едеса, но според преданието направил забележителен подарък за царя. Христос измил лицето си, избърсал го с парче ленено платно и по чудо отпечатък от лицето Му останал върху плата. Това изображение било наречено „неръкотворно“, тъй като не било нарисувано от художник, а се появило свръхестествено.

Когато платното било донесено на цар Авгар, той бил изцелен. След това иконата започнала да се почита като една от най-великите реликви на християнския свят.

В продължение на много векове Светият лик оставал в Едеса. През 944 г. той бил тържествено пренесен в Константинопол, столицата на Византийската империя.

Това събитие става основа за празника на Пренасянето на Неръкотворната икона на Господ Иисус Христос. То символизира разпространението на християнската вяра и особеното уважение към образа на Спасителя.

Църковните песнопения на този ден прославят не само самата свята реликва, но и тайната на Божието въплъщение - идването в света на Божия Син, приел човешка природа за спасението на хората.

Прочетете също: Църковен празник на 7 август: Поличбата, която вещае проблеми в семейството

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 16 август

Ако на 16 август духа силен вятър, есента може да е ветровита и хладна. Топъл и слънчев ден предвещава суха и мека есен. Дъждът на този ден се е смятал за добър знак - можел е да предскаже богата реколта от гъби.

Какво не бива да правите на 16 август? Хлябът е на особена почит на този ден – той бил почитан като свещен дар от Бога. Хората вярвали, че е забранено да се изхвърлят или оставят неизядени парчета хляб, тъй като подобно неуважение можело да доведе до бедност и финансови затруднения в семейството.

Какво можете да правите на 16 август? Според вековната традиция, на този ден в храма се носят за благословия дарове от новата реколта – ядки, плодове, зеленчуци, хляб, домашно приготвени печива и други продукти, символизиращи благодарност към Бога за изобилието и труда на хората. Този период обикновено бележи края на жътвата, събирането на зърното и приготвянето на хляб от новата реколта.

Прочетете също: Църковен празник на 9 август: Какво се прави утре за късмет и благополучие