От "Браво за смелостта" до "За първи път няма да дойда за "Евровизия"": Първи реакции на чужденците след избора на Бургас

Бургас беше избран за домакин на "Евровизия 2027" и новината предизвика смесени реакции у чуждестранните фенове на конкурса.

Някои от тях съжаляват, че столицата София не е била избрана и се чудят как биха стигнали до Бургас и как биха си намерили хотел на приемлива цена. Други пък поздравяват България за смелостта да избере нестандартния вариант за домакин и споделят, че духът на Бургас ще е прекрасно допълнение към магията на "Евровизия".

Събрахме най-интересните коментари по темата в социалните мрежи:

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"Разбира се, логистиката ще е предизвикателство. Но браво на българите, че за първата им "Евровизия" не поеха по най-очевидния път".

"Защо всички винаги са притеснени за полетите? Почти всяка година, половин Европа може да пътува с влак или автомобил до града домакин. Какъв е проблемът, че няма да се спуснете от въздуха? Също така, ако пътувате с кола, може да изберете мястото, на което да се настаните, вероятно далеч от скъпите локации до летището и залата. Не се стресирайте толкова дали ще хванете или не самолет. Така няма да се притеснявате за внезапни стачки, загубен багаж и други подобни".

"Трябваше да е София, първото домакинство винаги трябва да е в столицата".

"Успех на Бургас. Той е туристически град, така че поне ще има достатъчно хотели. Но все пак съм малко разочарована, надявах се да е София, за да мога да видя "Евровизия" на живо веднъж поне. С тази икономика, не мисля, че ще мога да си позволя цените на хотелите в Бургас. И все пак, надявам се всичко да мине успешно".

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"О, много ще е вълнуващо. Близо до Несебър, Созопол, Слънчев бряг - ще има летен дух преди конкурса. Наистина "Bangaranga" дух".

"Няма да лъжа, бях изненадан. Мислех, че целият процес по взимането на решение е част от някакъв маркетинг - начин да покажат туристическия потенциал на България. Но се оказа, че България е много по-уверена и по отношение на другите си градове. Надявам се да спретнете страхотно шоу".

"Лошо решение - ще е първият път, в който ще пропусна "Евровизия" от много години, но няма да ида на място, където няма хотели на пешеходно разстояние от залата и няма метро. Във Виена, Базел, Малмьо и Ливърпул всичко беше организирано много компактно - можеше да вървиш пеша или да хванеш денонощен влак между Евроселото, Евроклуба, залата, хотела... И беше безопасно. Като жена, която пътува сама, безопасността за мен е приоритет и не знам дали сега ситуацията ще е такава".

"Много ми е интересно какво ще е сценичното решение в залата. Може би нещо подобно на това от 2017 г.? Покривът на залата изглежда зашеметяващо".

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