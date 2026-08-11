"Послание за всеки, който вдигне ръка срещу Полша": Варшава готви грандиозен военен парад

Тържествата по случай Деня на полските въоръжени сили тази събота, 15 август, ще завършат с голям годишен военен парад в столицата Варшава и военноморски парад с около 20 кораба, плаващи край полуостров Хел в Гданския залив, предаде полската новинарска агенция ПАП. Празникът отбелязва знаковата победа на Полша над руските болшевики в битката при Варшава на 15 август 1920 г., известна като „Чудото на Висла“, по време на Полско-съветската война от 1919-1921 г. Победата, водена от маршал Юзеф Пилсудски, спира настъплението на Червената армия в Европа.

„Приблизително 1800 войници от всички родове войски ще участват в парада „Безопасна Полша – сигурна Полша“ във Варшава“, каза заместник-министърът на отбраната Павел Бейда пред репортери.

Той посочи, че присъстващите ще видят и девет парашутисти, носещи девет знамена, включително тези на Полша, Европейския съюз, НАТО, Министерството на националната отбрана и петте рода войски на Полските въоръжени сили.

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В парада ще участват над 60 самолета и 300 единици наземна техника, включително танкове „Абрамс“ и „Леопард“, бойни машини на пехотата, самоходни гаубици и системи за противовъздушна отбрана „Пьорун“, обясни зам.-министърът.

Според Бейда „това ще бъде демонстрация на нашата военна техника, нашата сила и нашите модернизирани въоръжени сили“.

„Това ще бъде и послание, така че тези, които някога, по някакъв начин, биха искали да вдигнат ръка срещу Република Полша, просто трябва да видят силата на Полските въоръжени сили“, заключи Бейда.

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