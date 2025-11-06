Неидентифицирани дронове спряха въздушния трафик на летище в Швеция

Въздушният трафик на летището в град Гьотеборг на западния бряг на Швеция бе спрян, след като на територията му са били забелязани дронове. Това съобщи в. „Афтонбладет“, като се позова на шведската Агенция за гражданска авиация.

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци и в няколко страни временно бе прекратявана работата на летища, посочва "Ройтерс". Някои официални представители обвиняват Русия, че води хибридна война и е отговорна за случаите. Москва отрича каквато и да било връзка с тях.

Проникването на дронове и нееднократното нарушаване на въздушното пространство на европейските членки на НАТО зачестиха от септември, когато повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония. Оттогава поредица от случаи с дронове, произходът на които до голяма степен е неизвестен, нарушиха въздушните операции в Европа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече нахлуванията „хибридна война“ и въпреки че не посочи, че Русия е отговорна за всички случаи, заяви, че е ясно, че целта на Русия е да „всее разделение“ в Европа.