Мони Николов и Локомотив приключиха 2025-та с победа и излязоха втори в Русия

28 декември 2025, 20:21 часа 432 прочитания 0 коментара
Тимът на Локомотив Новосибирск с националния разпределител Симеон Николов в редиците си победи Ярославич с 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) в мач от 15-ия кръг на руската Суперлига. Това стана два дни, след като тимът на Пламен Константинов загуби финала за Суперкупата на Русия от Зенит Казан с 1:3.

Разликата с първия е само една точка

Благодарение на успеха си Локомотив се изкачи на второ място в класирането с 36 точки, като има само една по-малко от лидера Зенит Казан и изпревари Динамо Москва, който обаче има мач по-малко.

Локомотив имаше проблем срещу домакините от Ярославъл само във втория гейм, който съперникът успя да измъкне в края и за изравни временно резултата.

Това бе последен мач за тима на треньора Пламен Константинов за календарната 2025 година, а следващата среща ще бъде домакинство на Кузбас Кемерево на 4 януари.

Бойко Димитров
