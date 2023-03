Немската църква също ще благослови еднополовите бракове

Решението ще влезе в сила през 2026 година, съобщава NEXTA. На практика това се случва отдавна, но на неофициално ниво. Позицията на Ватикана по този въпрос не се е променила - папата одобрява гражданските съюзи на еднополовите двойки, но не и официалните бракове.

#Germany's Catholic Church is going to bless same-sex marriages



The decision will come into force in 2026. In practice, this has been happening for a long time, but at an unofficial level.



The position of the #Vatican on this issue has not changed - the Pope approves civil… https://t.co/iIFMhkgkuK pic.twitter.com/MqhYZCCS7z