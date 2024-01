Немските машинисти продължават със стачките (СНИМКА)

Трудовият протест ще започне в сряда след полунощ, в 2:00 часа местно време (3:00 ч. българско време). Планирано е стачката да продължи до 18:00 ч. (19:00 ч. българско време) в понеделник следващата седмица, съобщи синдикатът.

Служителите на подразделението за товарни превози на "Дойче бан" - "Де Бе Карго" (DB Cargo), които членуват в профсъюза бяха призовани да започнат да стачкуват още от 18:00 ч. (19:00 ч. българско време) във вторник (23 януари).

German train drivers plan one of the biggest strikes ever - Bild



According to the plan, it will start on the evening of January 23 and last until the evening of January 29.



In order to prevent the strike, the operator Deutsche Bahn presented an agreement to the drivers' union:… pic.twitter.com/FB5OBXJdVA