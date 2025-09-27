Немско издание: София опитва да приобщи българите в Молдова към европейската идея

Преди изборите в Молдова в неделя, 28 септември, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG публикува обширна статия за усилията на България да подкрепи проевропейския път на страната, като повлияе на българското малцинство, което живее предимно в региона на Тараклия. Москва иска да свали Партията на действието и солидарността на президентката Мая Санду. В контекста на това засилено руско влияние върху общественото мнение в Молдова, особено сред русифицираните общности, България прави целенасочени и подкрепени от молдовските власти стъпки към укрепване на връзките с българското малцинство в страната, става ясно от статията на авторитетния германски всекидневник. Фокусът на тези усилия е регионът Тараклия, в югозападната част на Молдова, където живеят около 60 000 българи. Макар и малцинство, в политически крехка страна като Молдова, това население има значение, пише изданието.

До момента българите от Тараклия не са били разглеждани като реален електорален партньор от прозападните сили в страната, тъй като преобладаващата част от тях са под силното влияние на руската пропаганда, пише още в материала. Това става особено видно при референдума през октомври 2024 г., когато 92% от гласувалите в Тараклия се обявиха против вписването на европейската интеграция в Конституцията на Молдова – въпреки че в национален мащаб резултатът беше положителен, макар и с минимално мнозинство.

На този фон България се опитва да предложи на българското малцинство в Молдова алтернатива на руското влияние – чрез образование и културна връзка, а не чрез пропаганда, се казва още в статията. С тази цел Русенският университет открива филиал в самата Тараклия, в който вече се обучават 175 студенти. Обучението е на български език, а новите специалности – икономика, информатика и селскостопанско машиностроене – предлагат реални перспективи за развитие и работа. Това е сериозна крачка напред спрямо досегашния модел на висше образование в региона, ограничен основно до подготовка на учители и преподаватели по български език и литература – професии, към които интересът сред младите хора намалява.

От материала става ясно също, че България гледа още по-далеч – усилията са насочени и към привличане на млади хора от българската диаспора в Украйна, където живеят близо 200 000 българи, основно в Одеска област. Идеята е чрез възможността за обучение в Тараклия, да се даде шанс на тези млади хора да се свържат с европейската реалност, различна от страховете, които руската пропаганда целенасочено насажда – че с членството в ЕС идват загуба на идентичност, високи цени и разруха на селското стопанство, пише немското издание.

В крайна сметка България не просто търси влияние – тя се стреми да предложи смислена, образователна и културна алтернатива на едно поколение, разкъсвано между историческа принадлежност и съвременни внушения, се твърди в статията на FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG.

Москва плащала на молдовски свещеници, за да повлияе на предните вотове

Същевременно стана ясно, че Русия е финансирала молдовски православни свещеници преди президентските избори през 2024 г. и референдума за европейска интеграция, твърди Ройтерс. Свещениците са били пратени на поклоннически пътувания до Москва и са получавали банкови карти, заредени с пари.

След това те стартираха и канали в Телеграм, за да повлияят на своите паства. Според медията, в рамките на една година са се появили близо 90 такива канала, повечето от които публикуваха идентични съобщения, призоваващи хората да отхвърлят про-западния курс на правителството.