Войната в Украйна:

Немско издание: София опитва да приобщи българите в Молдова към европейската идея

27 септември 2025, 08:00 часа 157 прочитания 0 коментара
Немско издание: София опитва да приобщи българите в Молдова към европейската идея

Преди изборите в Молдова в неделя, 28 септември, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG публикува обширна статия за усилията на България да подкрепи проевропейския път на страната, като повлияе на българското малцинство, което живее предимно в региона на Тараклия. Москва иска да свали Партията на действието и солидарността на президентката Мая Санду. В контекста на това засилено руско влияние върху общественото мнение в Молдова, особено сред русифицираните общности, България прави целенасочени и подкрепени от молдовските власти стъпки към укрепване на връзките с българското малцинство в страната, става ясно от статията на авторитетния германски всекидневник. Фокусът на тези усилия е регионът Тараклия, в югозападната част на Молдова, където живеят около 60 000 българи. Макар и малцинство, в политически крехка страна като Молдова, това население има значение, пише изданието.

Още: „Говорим на български“: Откриха ново българско неделно училище в Молдова (ВИДЕО)

До момента българите от Тараклия не са били разглеждани като реален електорален партньор от прозападните сили в страната, тъй като преобладаващата част от тях са под силното влияние на руската пропаганда, пише още в материала. Това става особено видно при референдума през октомври 2024 г., когато 92% от гласувалите в Тараклия се обявиха против вписването на европейската интеграция в Конституцията на Молдова – въпреки че в национален мащаб резултатът беше положителен, макар и с минимално мнозинство.

Още: България подкрепи евроинтеграцията на Молдова пред лицето на руската агресия (СНИМКИ)

На този фон България се опитва да предложи на българското малцинство в Молдова алтернатива на руското влияние – чрез образование и културна връзка, а не чрез пропаганда, се казва още в статията. С тази цел Русенският университет открива филиал в самата Тараклия, в който вече се обучават 175 студенти. Обучението е на български език, а новите специалности – икономика, информатика и селскостопанско машиностроене – предлагат реални перспективи за развитие и работа. Това е сериозна крачка напред спрямо досегашния модел на висше образование в региона, ограничен основно до подготовка на учители и преподаватели по български език и литература – професии, към които интересът сред младите хора намалява.

От материала става ясно също, че България гледа още по-далеч – усилията са насочени и към привличане на млади хора от българската диаспора в Украйна, където живеят близо 200 000 българи, основно в Одеска област. Идеята е чрез възможността за обучение в Тараклия, да се даде шанс на тези млади хора да се свържат с европейската реалност, различна от страховете, които руската пропаганда целенасочено насажда – че с членството в ЕС идват загуба на идентичност, високи цени и разруха на селското стопанство, пише немското издание.

Още: Тараклийският държавен университет става структура на Русенския "Ангел Кънчев"

В крайна сметка България не просто търси влияние – тя се стреми да предложи смислена, образователна и културна алтернатива на едно поколение, разкъсвано между историческа принадлежност и съвременни внушения, се твърди в статията на FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG.

Москва плащала на молдовски свещеници, за да повлияе на предните вотове

Същевременно стана ясно, че Русия е финансирала молдовски православни свещеници преди президентските избори през 2024 г. и референдума за европейска интеграция, твърди Ройтерс. Свещениците са били пратени на поклоннически пътувания до Москва и са получавали банкови карти, заредени с пари.

Още: Студентите с български произход ще могат да учат в поделението на Русенския университет в Тараклия

След това те стартираха и канали в Телеграм, за да повлияят на своите паства. Според медията, в рамките на една година са се появили близо 90 такива канала, повечето от които публикуваха идентични съобщения, призоваващи хората да отхвърлят про-западния курс на правителството.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Молдова Българска диаспора Русенски университет българско малцинство Тараклия избори българска общност руска пропаганда Frankfurter allgemeine zeitung
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес