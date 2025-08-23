Войната в Украйна:

Мениджърът на Лийдс: Благословен съм да имам играч като Илия Груев

23 август 2025, 12:00 часа 586 прочитания 0 коментара
Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке засипа с похвали българския национал Илия Груев. Германският специалист заяви, че се чувства "благословен", че има играч като него в отбора си. Фарке определи родния халф като "ключова фигура" за тима от Висшата лига и отличи представянето му по време на предсезонната подготовка. Българинът се е представил добре във всичките мачове и не е допуснал нито една грешка.

Груев стартира сезона в английския елит като резерва в мача с Евертън в първия кръг, но влезе от пейката в заключителните минути на двубоя при резултат 0:0. В крайна сметка Лийдс се поздрави с минимален успех от 1:0. Сега Фарке описа решението да остави българина на пейката като едно от най-трудните му: "Илия Груев е един от ключовите футболисти на нашия състав. Откакто го привлякохме, той никога не ни е разочаровал. Той никога не е бил под светлината на прожекторите, но е невероятно важен играч за отбора. Това не се промени и в момента, в който започнах да планирам нещата за Висшата лига."

"Груев доказа това по време на предсезонната подготовка. Да го оставя резерва в първия мач бе едно от най-трудните решения, защото той заслужаваше да бъде титуляр. Ако погледнете мачовете от предсезонната ни подготовка, ще видите, че няма нито един двубой, в който той да не се е представил добре. Той не направи нито една грешка, винаги бе на линия и винаги се влагаше", продължи мениджърът на Лийдс Юнайтед. "Като мениджър, винаги се чувстваш благословен, когато имаш характер като Илия. Всички сме много щастливи, че го имаме в състава си. Никога не съм имал каквито и да е съмнения, че той ще има ключова роля за нас във Висшата лига. Може би не попада във всеки фентъзи отбор на феновете, но Висшата лига не е фентъзи лига, а реалност. В реалността Илия Груев винаги е важен."

Тази вечер Лийдс гостува на един от претендентите за титлата във Висшата лига – Арсенал. Фарке призна, че може да заложи на Груев в стартовия състав за сблъсъка на "Емирейтс".

