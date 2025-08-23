"Ако може да спасим децата, защото ние сме обречени": Майката на детето за трагедията от Несебър

Малък мечтател, момче, което е оставило следа и е помагало на когото може. Гордостта на родителите си. Така описва пред Нова телевизия Мария Данева осемгодишни си син Иван, който загина при падане от парашут в Несебър. Жената пожела да говори, за да помогне на други родители. „Ако може да спасим децата в бъдеще по някакъв начин, затова правя и всичко. Ние вече сме обречени", казва Мария Данева. Още: Адвокат със скандално оправдание за скъсаните колани, довели до смъртта на дете в Несебър (ВИДЕО)

Обожаваше морето, цяла година събираше пари

„Обожаваше морето, цяла година събираше пари, броеше ги и беше щастлив, че има за едно море, може би и за второ. Правеше планове къде ще ходим. Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там. Тръгваме трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие, без нищо. Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем", сподели разстроената майка.

Данева посочи, че най-много ѝ е повлияло това, че на атракциона е писало, че може да се използва за деца от 3 години нагоре. "Аз продължавах да го ограничавам за това и онова, а той толкова много иска”, разказва тя. „Опитали сме се с баща му да го направим да бъде човек, да помогне на който може, да бъде съпричастен, беше нашата гордост”, разказва Мария Данева. Предстояло му е да започне втори клас. Детето мечтаело да стане полицай като баща си.

„Очаквам да има наказани, да се знае кой е виновен. Ако може да предотвратим случаи със смърт на деца, което е най-страшното, ние сме обречени вече. Да отгледаш едно дете с толкова любов и да го загубиш и да не можеш да му помогнеш в последния момент. И се прибираш вкъщи и всичко е празно и тихо и където и да погледнеш е той само спомени страшна картинка”, разказва още през сълзи Мария Данева.

Припомняме, че в Министерския съвет трябва да бъдат представени всички предложения на министерства и институции какви спешни мерки да се вземат след трагичния инцидент. Вчера на среща при вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов стана ясно, че се подготвят нормативни промени. В срещата участва и премиерът Росен Желязков. Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване.

