Неприятни данни: "Газпром" отчита пореден годишен спад

Руският бюджет губи приходи от износ на газ за трета поредна година. Това се дължи на рекорден спад в доставките на Газпром за ЕС, докато тръбопроводът за Китай не е в състояние да компенсира загубените приходи, съобщи Reuters. До ноември 2025 г. руският бюджет е получил 420 милиарда рубли (5,4 милиарда долара) мита за износ на газ. Прогнозираните приходи до края на годината са приблизително 470 милиарда рубли (5,9 милиарда долара).

Спад

В сравнение с 2024 г. приходите на Русия от газ са намалели с 4%, а в сравнение с 2023 г. - със 17%. Текущите приходи в руския бюджет може да са най-ниските от пандемията насам - през 2020 г. бюджетът е получил 439,1 милиарда рубли (5,62 милиарда долара). Китай ще закупи 38,7 милиарда кубически метра руски газ тази година, докато износът за ЕС е спаднал с още 45% в сравнение с нивата от 2024 г. поради спирането на транзита през Украйна. Настоящите обеми са най-ниските от началото на 70-те години на миналия век.

До края на тази година страната агресор ще продаде 78 милиарда кубически метра газ на страни извън ОНД, 2,6 пъти по-малко отколкото през 2018-2019 г. В същото време анализаторите смятат, че китайският маршрут постепенно ще компенсира част от загубения европейски пазар.

Евгения Чаушева
