Невероятен обрат: Неочакваното присъствие на американските наблюдатели на руско-беларуските военни учения (ВИДЕО)

Появата на двамата американски наблюдатели по време на военното учение на Русия и Беларус "Запад 2025" се оказа доста неочакван обрат на събитията след три и половина война срещу съседна Украйна. При все че Владимир Путин продължава да предизвиква американския президент Доналд Тръмп, опитващ се да постигне мир в Украйна, и демонстративно не показва никакво намерение да прекрати огъня, вчера, 15 септември, двамата представители на САЩ застанаха на наблюдателната площадка, за да проследят съвместните действия на руската и беларуската армия. Впрочем ученията, които се провеждат на всеки четири години, тази година първоначално бяха замислени със сценарий, целящ да отработи защитата на Русия от нападение от страна членка на НАТО.

Журналист на New York Times, присъстващ на ученията, се е опитал да се доближи до представителите на САЩ, за да им зададе няколко въпроса, но те са отказали коментар. Единият от тях, както обяви беларуското външно министерство, е подполковник Брайън Патрик Шуп, военен аташе в посолството на САЩ в Беларус. Припомняме, че американското посолство беше преместено в съседна Литва малко след началото на войната в Украйна.

Съюзникът на Русия Беларус, която остава зависима от Москва и активно я подкрепя във войната, докато в същото време се опитва да подобри отношенията си с Вашингтон, очевидно е горда от посещението на американците на ученията. Беларуски военни представиха посещението на американците, като "приятна изненада" и ги поканиха свободно да инспектират всички зони.

Беларуският министър на отбраната Виктор Хренин, ръкувайки се с представителите на САЩ, заяви: "Не крием нищо, ще ви покажем всичко, което ви интересува, всичко, което поискате" и нареди на заместника си да заведе американците на "най-добрите места" за наблюдение.

Така американците имаха възможност да наблюдават учението, при което Беларус отблъсква симулирано нападение на враг докато чака помощ от по-големия си съюзник Русия.

Според официалната информация на беларуското Министерство на отбраната, в маневрите сега участват около 6000 беларуски и около 1000 руски войници. Но независими военни анализатори са на мнение, че реалните цифри са много по-ниски. "В предишни години, когато Русия не беше във война, тя изпращаше 20 до 30 пъти повече войници на подобни учения", казва Конрад Музика, независим анализатор от Варшава по въпросите на руската и беларуската отбрана.

Тази година ученията бяха наблюдавани от военни от 23 държави, включително традиционните съюзници на Москва - Китай, Куба и Сърбия.

Конрад Музика пояснява, че Беларус се стреми да демонстрира максимална откритост в рамките на ученията, което отразява личните амбиции на диктатора Александър Лукашенко. "Лукашенко иска да се представи като посредник между Изтока и Запада, иска да бъде възприеман като основен играч в този регион на Европа, способен да помогне за разрешаването на конфликта в Украйна", казва експертът.