Офицери от САЩ с изненадваща визита в Беларус за военните учения с Русия (ВИДЕО)

Американски военни офицери наблюдаваха съвместните военни учения между Русия и Беларус - "Запад-2025" - на 15 септември и бяха уведомени от беларуския министър на отбраната Виктор Хренин, че могат да гледат "всичко", което ги "интересува". Москва и Минск започнаха съвместните си тренировки на полигони в двете страни в петък, 12 септември - само два дни след като Полша свали руски дронове, влезли във въздушното ѝ пространство. Това доведе до кипящо напрежение между Русия и НАТО.

Беларус към американците: "Ще ви покажем всичко"

Присъствието на американците на тренировъчния полигон в Беларус беше представено от Министерството на отбраната в Минск като изненада. "Кой би си помислил как ще започне сутринта на поредния ден от учението „Запад-2025“?", се казва в изявление, цитирано от Reuters, в което се отбелязва тяхното присъствие сред представители на 23 страни, включително други две държави членки на НАТО – Турция и приятелски настроената към Кремъл Унгария, управлявана от премиера Виктор Орбан.

Министерството публикува видео, на което се вижда как двама американски офицери в униформа благодарят на военния министър Виктор Хренин за поканата и му стискат ръката.

"Ще ви покажем всичко, което ви интересува. Каквото пожелаете. Можете да отидете там и да разгледате, да поговорите с хората", каза министърът на американците, които отказаха да говорят с репортери.

Затопляне на отношенията по оста Вашингтон-Минск

Присъствието на американските офицери е най-новият знак за затопляне на отношенията между Вашингтон и близкия съюзник на Русия, който позволи на диктатора Владимир Путин да използва територията ѝ за изпращане на десетки хиляди войници в Украйна през февруари 2022 г.

Джон Коул, представител на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше в Минск миналата седмица за разговори с беларуския диктатор Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52-ма затворници, включително журналисти и политически опоненти. В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", позволявайки ѝ да купува компоненти за своя флот, включващ самолети "Боинг".

Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул.

Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, поддържа сравнително тесни връзки с Лукашенко. Миналата седмица републиканецът изпрати на диктатора приятелско писмо, подписано на ръка - именно чрез Джон Коул.

Димитър Радев
