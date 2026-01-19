Нидерландските военни също са отпътували от Гренландия: Каква беше тяхната мисия

Двамата нидерландски военни, които скандинавската държава изпрати в Гренландия, са участвали в разузнавателна мисия и днес са отпътували обратно за родината си. Според Министерството на отбраната на Норвегия, те са завършили мисията си, предаде националната новинарска агенция АНП.

Двамата военни са били съответно експерт по логистика и щабен офицер от военноморските сили. Те са проучили възможностите за учение с участието на европейските съюзници на Дания, част от която е автономна Гренландия. Дейностите ще продължат и след завръщането на двамата нидерландски военни, казаха от Министерството на отбраната.

Според началника на отбраната Оно Айхелсхайм планираното учение, което трябва да произлезе от това разузнаване, ще се състои по план, въпреки че САЩ са недоволни, че ще има такова учение и обявиха, че ще наложат мита на Нидерландия и останалите участници в него.

Германия, Франция, Обединеното кралство, Норвегия, Швеция, Финландия, Белгия, Словения и самата Дания също са участвали в разузнаването.

Европейските разузнавателни екипи, под датско ръководство, се готвят за съвместно учение в арктическия регион. Междувременно НАТО работи върху "възможна следваща стъпка" – "по-голямо разполагане на военни в рамките на НАТО (мисия с името Arctic Sentry)", според Министерството на отбраната. "Това ще бъде обсъдено по-подробно в близко бъдеще в рамките на НАТО." Служебният министър на отбраната Рубен Брекелманс по-рано заяви, че Нидерландия гледа благосклонно на такава военна мисия.

Началникът на отбраната Оно Айхелсхайм очаква Нидерландия да изпрати морски пехотинци в Гренландия. Вероятно ще се стигне до това, заяви той в радиопредаването Sven Op 1. Според Айхелсхайм разузнавачите са констатирали, че изтребители F-35 или други самолети би било по-добре да оперират от Исландия.

