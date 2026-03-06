Русия и Украйна се похвалиха с важен резултат от преговорите в Женева (ВИДЕО)

Още 300 украински защитници са освободени от руски плен, обяви на 6 март украинският президент Володимир Зеленски - ден след като беше осъществена и размяна "200 срещу 200" с Руската федерация. Това означава, че в рамките на два дни от плен са върнати общо 500 украински военни. „Още 300 украински защитници се завръщат у дома от руски плен. Двама украински цивилни също бяха успешно репатрирани днес“, отбеляза президентът на нападнатата от Русия страна.

Той каза, че сред тях има войници от украинските въоръжени сили, Националната гвардия и граничната служба. Редовите войници, сержанти и офицери са защитавали Украйна в различни региони - Донецк (вкл. в Мариупол), Луганск, Харков, Запорожие, Херсон. Повечето от тях са били в плен повече от година, а някои - от 2022 г.

"Благодаря на целия екип, който работи за този резултат. Благодарен съм на Съединените щати за посредничеството им. Важно е, че споразуменията проработиха. Ние помним всеки един от тях и трябва абсолютно да върнем всички наши хора“, отбеляза Зеленски.

Според Координационния щаб за третиране на военнопленниците на Украйна споразуменията за размяната са били постигнати по време на преговорите в Женева с Русия и САЩ. Освен Съединените щати, в посредничеството и улесняването на процеса са участвали и Обединените арабски емирства.

Сред освободените днес защитници, освен войници и сержанти, има и офицери. „Най-младият освободен затворник е на 26 години, а най-възрастният е на 60“, се казва в изявлението на координационния щаб. Оттам поясняват, че освободените защитници ще бъдат транспортирани до медицински центрове за всички необходими прегледи, по-нататъшно лечение и медицинска рехабилитация. Те ще получат необходимата помощ, документи и изискваното финансово обезщетение.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия 6922 украинци са се завърнали от руски плен.

Руската федерация потвърди, че днес са ѝ върнати също 300 военнопленници.