06 март 2026, 18:38 часа 194 прочитания 0 коментара
Литва е готова да предостави сухопътни войски и територията си на САЩ за атаки срещу Иран

Президентът на Литва Гитанас Науседа и неговите съветници заявяват, че Литва е готова да разгледа помощ за САЩ, ако Вашингтон поиска подкрепа при операцията си срещу Иран. Литва е готова да помогне с предоставяне на военна инфраструктура или територията си, с логистична подкрепа или евентуално участие на литовски войски в рамките на съюзническа операция.

Главнокомандващият литовската армия Раймундас Вайкшнорас заявява, че страната би могла да позволи използване на своята територия от американски самолети (бомбардировачи или изтребители), ако правителството вземе такова политическо решение. Той пояснява, че това би било част от по-широка дипломатическа и военна подкрепа за съюзник, а не непременно директно участие в бойните действия.

Аста Скайсгирите, главен съветник по външната политика на литовския президент Гитанас Науседа, потвърди, че въпреки че не е отправено подобно искане, Литва ще оцени ситуацията със своите съюзници от НАТО, ако получи такова.

Елена Страхилова
