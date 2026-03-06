Войната в Украйна:

Франция е решила да разположи амфибиен хеликоптероносач в Средиземно море

06 март 2026, 21:25 часа 178 прочитания 0 коментара
Франция е решила да разположи амфибиен хеликоптероносач в Средиземно море

Франция е решила да разположи амфибиен хеликоптероносач в Средиземно море, „за да допълни“ военния си контингент, изпратен от Париж във връзка с войната в Близкия изток, съобщи за Франс прес говорителка на Генералния щаб на френските въоръжени сили. „Амфибиен хеликоптероносач е разположен в Средиземно море, за да допълни разгръщането на френските въоръжени сили в рамките на кризата в Близкия изток“, заяви говорителка на Генералния щаб.

Още: САЩ получиха разрешение да използват френските военни бази. Испания и Италия пращат помощ

През есента на 2024 г. кораб от този тип беше предварително разположен край бреговете на Ливан като предпазна мярка, в случай че се наложи операция по евакуация на френски граждани, докато Израел се сражаваше с ливанската групировка "Хизбула", както се случва и в момента.

Още: Европа струпва въоръжение в Кипър: След Гърция - Франция ще разположи фрегати и ПВО (ВИДЕА)*

Корабът, чието име не беше уточнено от говорителката, ще се присъедини в източната част на Средиземно море към фрегатата „Лангдок“, която вече е разположена край Кипър, както и към самолетоносача „Шарл де Гол“ и неговия ескорт, които по-рано днес преминаха през Гибралтарския проток в източна посока.

Още: Франция, Италия, Великобритания и Германия ще отговорят заедно при военна ескалация

Франция разполага с три амфибийни хеликоптероносача — „Мистрал“, „Диксмюд“ и „Тонер“. Тези кораби с водоизместимост 21 500 тона и дължина 199 метра, са своеобразни „плаващи пристанища“. Те са оборудвани с болница, десантни катери и могат да приемат на борда си до 1500 души при евентуална евакуация на граждани.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Франция Средиземно море амфибия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес