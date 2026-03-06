Спорт:

Франция, Италия, Великобритания и Германия ще отговорят заедно при военна ескалация

Лидерите на Италия, Великобритания, Франция и Германия се договориха за дипломатическо и военно координиране в отговор на ескалацията на войната в Близкия изток, предизвикана от американските и израелските удари по Иран и на иранския отговор на тези атаки.

Британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон проведоха телефонен разговор, в който са се разбрали да си сътрудничат военно и на разузнавателно ниво, да обменят информация за заплахи, да координират военните си сили в Близкия изток и да защитят корабоплаването в региона.

Те са се разбрали и за по-тясна дипломатическа координация за деескалация и връщане към преговорите, както и да оказват натиск върху Иран да прекрати ракетните атаки.

Елена Страхилова
