Най-добрите стайни растения за перваза на вашия прозореца

С високите нива на слънчева светлина, възходящите течения от радиаторите и хладния бриз от отворените прозорци, первазите на прозорците могат да бъдат трудни места за отглеждане на растения. И все пак, поддържането на зеленина на первазите създава уютна зелена атмосфера и може да помогне за уединението. Вместо да гледате как поредното растение бавно умира на перваза на прозореца ви, открийте тук кои растения виреят най-добре на това конкретно място.

Лесният начин за размножаване на мента за безкраен запас от пресни билки

Стайни растения за слънчев перваз на прозореца

Слънчевият перваз на прозореца (с южно или югозападно изложение) често е най-топлият вид, тъй като получава слънцето, когато е най-горещо. Повечето растения не се справят добре с този вид продължителна топлина и слънце и бързо изсъхват. И все пак има някои издръжливи растения, които ще виреят тук:

Още: Колко често трябва да поливате сукулентите

Кактуси: кактусите виреят перфектно на места с много пряка слънчева светлина. Те се нуждаят от много малко вода и могат да понасят дълги периоди на топлина и суша.

Сукуленти: сукулентите понасят без усилие горещи и сухи периоди и се предлагат в много различни форми, цветове и размери. Популярните сукуленти включват алое вера, еуфорбия, грахово растение, крассула, агаве и цветното каланхое.

Змийско растение: змийското растение е известно със своята оцеляване и стилни, здрави, изправени листа. Това неразрушимо растение вирее на слънчево място (като същевременно се справя отлично и на сянка)!

Още: Това растение символизира изобилие и просперитет

Сенчестият перваз на прозореца, обърнат на север, е много по-малко топъл и слънчев от този с южно изложение. Тези силни стайни растения виреят най-добре на сенчесто място с непряка слънчева светлина:

Замиокулкас: Замиокулкасът, известен още като растението ZZ, е силно и лесно за отглеждане растение, което вирее почти навсякъде, включително на сянка. Просто не забравяйте да завъртате саксията му от време на време, за да осигурите равномерен растеж.

Epipremnum aureum: това висящо и катерещо се растение, известно още като драконов бръшлян или Epipremnum Scindapsus, вирее на сенчесто място. То расте бързо, така че первазът на прозореца ви ще се превърне в джунгла за нула време!

Монстера: Северният перваз на прозореца осигурява перфектни условия за монстерата. Само имайте предвид, че това растение може да расте доста голямо, така че ако мястото на перваза на прозореца ви е ограничено, изберете резници от растението, които ще се поберат добре.

Още: Всичко, което трябва да знаете за растението алое вера

Бегония на точки: Това растение с необичаен шарен мотив има уникална причина да се справя добре на сянка: белите точки по цветовете му означават, че бързо изгаря на слънчев перваз на прозореца.

Стайни растения за перваза на прозореца с източно или западно изложение

Первазът на прозореца, обърнат на изток или запад, означава, че ще се сблъскате с много непряка слънчева светлина. Следните стайни растения ще виреят на това място:

Бокарнея: това растение се нуждае от много светлина, но предпочита непряка светлина пред пряка слънчева светлина. Това тропически изглеждащо дърво се нуждае от малко вода и расте бързо, когато е щастливо и доволно, така че му дайте много пространство!

Още: Топ 6 растения, които да поставите в спалнята си

Рипсалис: това висящо растение има вид на кактус, но няма бодли. Тропическото стайно растение със свеж зелен цвят вирее на светло място с малко пряка слънчева светлина.

Детокс на пространството и пречистване на въздуха: Какво растение да поставите във всяка стая

Бананово растение: въпреки че едно зряло бананово растение вероятно е твърде голямо за перваза на прозореца ви, и малко ще свърши чудесна работа. Банановите растения се нуждаят от много непряка слънчева светлина и затова са идеални за перваз на прозореца с източно или западно изложение.

Юка: Юката е известна още като палмова лилия. Това силно растение със своя хладен вид не се нуждае от много вода и обича много индиректна светлина. Малко пряка слънчева светлина не е проблем за юката.