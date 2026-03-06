Все повече в Русия искат мирни преговори с Украйна, но на първо място жените

Делът на тези, които подкрепят продължаването на войната в Украйна, е спаднал до най-ниското си ниво от началото на пълномащабната инвазия, наредена от руския диктатор Владимир Путин. Това показва най-новото проучване на руската социологическа агенция "Левада". И още - под 50% от анкетираните казват, че следят какво става с войната в Украйна. Всъщност цели 56% твърдят, че не следят новини за войната или следят много рядко.

67% от руснаците подкрепят началото на мирни преговори с Украйна. Това е най-високият показател от началото на пълномащабната война и е увеличение с 6% спрямо януари, 2026 година. Но най-подкрепящи тази опция са жените (73%), младите хора под 25 години (79%), анкетираните със средно образование или по-ниско (73%), тези с по-ниски доходи (тези, които едва имат достатъчно за храна (69%) и дрехи (71%)), жителите на селските райони (70%) - т.е., на мъжете в Русия поне на думи още им се воюва.

В същото време делът на тези, които смятат, че военните действия трябва да продължат, е намалял. Според анкетата 24% от анкетираните заемат тази позиция. Социолозите отбелязват, че това е най-ниската цифра от началото на пълномащабната война.

Повече мъже подкрепят продължаването на войната - 31%. Сред анкетираните с по-високи доходи тази цифра е 27%. Най-висок е делът на анкетираните, които подкрепят продължаването на военните действия, сред жителите на Москва - 42%.

И още - само 17% не подкрепят действията на руската армия в Украйна, което подсказва какво всъщност искат руснаците: Край на войната, но според руския сценарий.

