Германия предупреди за нова миграционна вълна към Европа

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че войната с Иран и последиците от нея могат да доведат до нова миграционна вълна към Европа. "Ситуацията, създадена от войната, в някои отношения е изключително драматична", заяви Вадефул на среща в Берлин с нидерландския си колега Том Берендсен. Германското правителство възнамерява да отпусне допълнително близо 100 милиона евро за хуманитарна помощ. По думите му в Ливан вече ситуацията се изостря, като много хора са били принудени да напуснат домовете си. "Целта ни е да предоставим помощ на място в целия регион", добави той, цитиран от ДПА.

Вадефул заяви и че германското правителство не планира да доставя системи за противовъздушна отбрана на страните, които са били атакувани от Иран. "Нашият основен приоритет остава Украйна", подчерта той. По-голямата част от германските системи за противовъздушна отбрана, включително комплексите "Пейтриът", вече са предоставени на Киев.

"Ако разполагахме с още подобни системи, щяхме да обмислим да изпратим отново на Украйна. Поради това в момента във федералното правителство не се обсъждат доставки на подобно оборудване за други държави", каза германският министър.

От своя страна нидерландският външен министър Берендсен заяви, че партньорските страни, които са били атакувани от Иран, трябва да бъдат подкрепяни, доколкото това е възможно. Нидерландия обмисля да изпрати фрегата в Средиземно море, след като Франция изпрати там самолетоносача "Шарл де Гол", съобщава БТА.

