Русия разширява военните си части на границата с НАТО, предоставяйки им боен опит в Украйна, и би могла да ги използва като центрове в следвоенен конфликт с НАТО. Това заяви литовското разузнаване в петък в годишната си оценка на заплахите за сигурността. Ако санкциите бъдат отменени, Русия ще бъде подготвена за „мащабен военен конфликт“ с НАТО в рамките на шест години, се казва в оценката на разузнаването.

Русия вероятно ще създаде армия, която не само ще бъде с 30-50 процента по-голяма от преди войната, но и ще е сравнително по-модерна. Стратегическите резерви от оръжия и боеприпаси ще бъдат напълно възстановени. Русия ще бъде подготвена за конвенционален военен конфликт с НАТО, според доклад на литовското разузнаване. Основните цели на Русия остават изместването на баланса на силите в Европа в нейна полза, както и пълното подчиняване на Украйна, съобщава Ройтерс.

Военно-промишленият комплекс и глобалната сигурност

Руската военна индустрия беше разширена с китайска помощ, което позволи на Москва да намали зависимостта си от западните технологии. След войната излишните ѝ оръжия ще доведат до „глобални последици за сигурността“, отбелязва докладът. Литва, държава членка на НАТО и ЕС, която граничи както с Русия, така и с близкия ѝ съюзник Беларус, е водещ поддръжник на Украйна и критик на Русия.

В доклада се споменават бомбените атентати с колети от 2024 г., за които литовските власти обвиняват руското военно разузнаване и твърдят, че е възможно да са били тестове за бъдещо убийство на неудобни на Кремъл. В него обаче се посочва, че серия от прекъсвания на газопроводи, електропроводи и телекомуникации в Балтийско море от 2023 г. насам, макар и причинени от кораби, плаващи от руски пристанища, не са били умишлени. Докладът не уточнява как се е стигнало до това заключение.

Инцидентите в Балтийско море

Страните от Балтийско море са в повишена готовност след подводни инциденти, случили се след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Военният алианс НАТО заяви, че ще засили присъствието си в региона.

През 2023 г. Финландия вдигна котва, за която твърдеше, че принадлежи на китайски контейнеровоз, заподозрян в повреда на газопровод между Естония и Финландия, както и на няколко оптични комуникационни линии. Случаят все още се разследва и финландските власти не са заявили дали смятат, че инцидентът е бил умишлен или е станал инцидент.

На въпрос за повредите по тръбопровода и кабелите, Миндаугас Мазонас, началник на военното разузнаване на Литва, заяви пред репортери: „Разследването не е проведено от нашето разузнаване, но имаме отговор, че това е бил неумишлен инцидент.“

