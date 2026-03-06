Любопитно:

Литва: Русия разширява военното си присъствие по границите на НАТО, готви се за бъдеща атака

06 март 2026, 20:05 часа 235 прочитания 0 коментара
Литва: Русия разширява военното си присъствие по границите на НАТО, готви се за бъдеща атака

Русия разширява военните си части на границата с НАТО, предоставяйки им боен опит в Украйна, и би могла да ги използва като центрове в следвоенен конфликт с НАТО. Това заяви литовското разузнаване в петък в годишната си оценка на заплахите за сигурността. Ако санкциите бъдат отменени, Русия ще бъде подготвена за „мащабен военен конфликт“ с НАТО в рамките на шест години, се казва в оценката на разузнаването.

Още: Европа вече се учи от Украйна как се води модерна война

Русия вероятно ще създаде армия, която не само ще бъде с 30-50 процента по-голяма от преди войната, но и ще е сравнително по-модерна. Стратегическите резерви от оръжия и боеприпаси ще бъдат напълно възстановени. Русия ще бъде подготвена за конвенционален военен конфликт с НАТО, според доклад на литовското разузнаване. Основните цели на Русия остават изместването на баланса на силите в Европа в нейна полза, както и пълното подчиняване на Украйна, съобщава Ройтерс.

Военно-промишленият комплекс и глобалната сигурност

Руската военна индустрия беше разширена с китайска помощ, което позволи на Москва да намали зависимостта си от западните технологии. След войната излишните ѝ оръжия ще доведат до „глобални последици за сигурността“, отбелязва докладът. Литва, държава членка на НАТО и ЕС, която граничи както с Русия, така и с близкия ѝ съюзник Беларус, е водещ поддръжник на Украйна и критик на Русия.

Още: Все повече в Русия искат мирни преговори с Украйна, но на първо място жените

В доклада се споменават бомбените атентати с колети от 2024 г., за които литовските власти обвиняват руското военно разузнаване и твърдят, че е възможно да са били тестове за бъдещо убийство на неудобни на Кремъл. В него обаче се посочва, че серия от прекъсвания на газопроводи, електропроводи и телекомуникации в Балтийско море от 2023 г. насам, макар и причинени от кораби, плаващи от руски пристанища, не са били умишлени. Докладът не уточнява как се е стигнало до това заключение.

Инцидентите в Балтийско море

Страните от Балтийско море са в повишена готовност след подводни инциденти, случили се след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Военният алианс НАТО заяви, че ще засили присъствието си в региона.

Още: Русия и Украйна се похвалиха с важен резултат от преговорите в Женева (ВИДЕО)

През 2023 г. Финландия вдигна котва, за която твърдеше, че принадлежи на китайски контейнеровоз, заподозрян в повреда на газопровод между Естония и Финландия, както и на няколко оптични комуникационни линии. Случаят все още се разследва и финландските власти не са заявили дали смятат, че инцидентът е бил умишлен или е станал инцидент.

Още: Русия заплаши Финландия и заговори за чл. 5 на НАТО по оста Орбан-Зеленски

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На въпрос за повредите по тръбопровода и кабелите, Миндаугас Мазонас, началник на военното разузнаване на Литва, заяви пред репортери: „Разследването не е проведено от нашето разузнаване, но имаме отговор, че това е бил неумишлен инцидент.“

Още: Американците са заети: Кремъл се радва, че може да си воюва спокойно в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
НАТО Литва руски военни война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес