Няма да търпим неприятелски действия: Русия затваря генерално консулство на Полша като ответна мярка

Посланикът на Полша в Москва е бил извикан в министерството на външните работи На русия и му е била връчена нота, с която Варшава е уведомена за закриването на полското генерално консулство в Иркутск като ответна мярка. Това влиза в сила от 30 декември тази година, предадоха руски медии.

Решението е в отговор на решение на Варшава да затвори руското консулство в Гданск, считано от 23 декември.

Според руското МВнР претекстът за затваряне на руското консулство в Гданск е "абсурден", а самият ход е "открито враждебен". Русия няма да игнорира действията на неприятелски настроени държави, се казва в съобщението на руското министерство.

Припомняме, че на 19 ноември Полша обяви, че затваря последното останало генерално консулство на Русия в Гданск. Преди това, на 16 ноември, имаше саботаж на железопътни линии в Полша, в който бе открита руска следа.

