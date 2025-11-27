Посланикът на Тръмп. Кой е Дан Дрискол и каква е ролята му в преговорите за Украйна

В преговорния процес между Украйна и Русия влезе нов играч: Даниел (Дан) Дрискол с ранг на министърът на сухопътните сили на САЩ. Миналата седмица той представи проекта на новия мирен план на украинския президент Володимир Зеленски. След това се присъедини към преговорите в Женева, където украинската и американската делегации финализираха плана. Дрискол представи своите заключения на руснаците в Абу Даби и ще се върне в Украйна тази седмица.

Приятел на вицепрезидента

Даниел Дрискол заема специфична позиция в екипа на Тръмп. Той се отчита пред министъра на отбраната и отговаря за организационните и административните въпроси във въоръжените сили. Той е и изпълняващ длъжността ръководител на Бюрото за контрол над алкохола, тютюна, огнестрелните оръжия и взривните вещества (ATF). Дрискол има тесни връзки с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Те се запознават, докато учат в Йейлския университет, но имат и сходен произход. Това вероятно е една от причините за близкото им приятелство. Подобно на Ванс, Дрискол е израснал в малкото градче в Северна Каролина. Той е военен от трето поколение. След като получава бакалавърска степен от местен университет, се записва в армията. Служи в Ирак, където получава медала за заслуги и значката за бойни действия. След уволнението си, той използва освобождаването си от длъжност, за да учи в Юридическия факултет на Йейл, където среща Ванс.

Жестокост

Източници на New York Post в администрацията, които са работили с Дрискол, го описват като „очарователна личност, която крие жестокост зад затворени врати“. За това са допринесли, както от военния му опит, така и този в бизнеса. След като завършва Йейл, Дрискол работи в инвестиционната компания BlackArch Partners, специализирана в консултации по сливания и придобивания на средни компании.

Първият опит на Дрискол в политиката е неуспешен. През 2020 г. той се кандидатира за Конгреса, но не успява дори да премине през партийните предварителни избори. Впоследствие обаче навлиза в политиката по различен път. През 2025 г. Тръмп, с подкрепата на Джей Ди Ванс, номинира Дрискол за министър на сухопътните войски.

В изявлението си по въпроса Тръмп го описва като „разработчик и агент на промяната“ с опит на бивш военен офицер, инвеститор и политически съветник. Тръмп подчертава, че Дрискол ще бъде „неуморен борец за американците“. Дрискол се отличава със способността си да общува с представители на двете партии в Конгреса. Според източници на Washington Times във Вашингтон той е известен като „решаващ проблеми“. Дрискол е уважаван в администрацията заради строгите си отношения с отбранителните контрагенти, които са печелили милиарди долари от договори в продължение на десетилетия.

Ролята в преговорите

Първоначално е било планирано Дрискол да пътува до Украйна като част от подготовката на споразумението за дронове. Както съобщи RBC-Украйна, Съединените щати се интересуват от опита на Украйна в тази област. Но впоследствие министърът е натоварен с по-сериозна задача: да представи това, което би могло да се превърне в мирен план.

„Доскоро малко хора знаеха нещо за Дрискол. Появата му в контекста на „мирния процес“ беше доста неочаквана. Много е странно, че някой, заемащ неговата позиция, изведнъж се превръща в ключова фигура в този процес. Това силно изненадва дори американските наблюдатели“, отбеляза Володимир Дубовик, директор на Центъра за международни изследвания в Одеския национален университет, в коментар за RBC-Украйна.

Американските медии коментират, че назначението на Дрискол е опит за въвеждане на нови подходи в процеса на преговори.

„Може би руснаците ще бъдат по-склонни да се поддадат на убежденията на някой от военните“, каза източник, близък до Тръмп, пред New York Post.

Твърде рано

Въпреки това е твърде рано да се оценява Дрискол като ефективен преговарящ, тъй като процесът е в разгара си. „Все още не сме видели доказателства за това. Но ролята му наистина може да бъде важна в динамичната ситуация, на която сме свидетели в момента“, отбеляза Дубовик.

В същото време е важно да се помни, че Дрискол не е единственият, който представлява САЩ на преговорите. Държавният секретар Марко Рубио и специалният представител за Русия Стив Уиткоф очевидно играят по-важна роля.

„Един от сценариите е, ако Рубио успее да консолидира този процес под свой контрол. Това, разбира се, би било добре за нас. Дори не от гледна точка на възгледите на Рубио, но поне за да се осигури известна предвидимост в процеса“, подчерта Дубовик.

Но в крайна сметка крайният резултат ще зависи от волята на държавните глави. Докато украинското ръководство е готово да направи определени компромиси, няма такава сигурност по отношение на руското ръководство. Същото важи и за готовността на САЩ да окажат натиск върху Русия. Без това всички предишни кръгове от преговори са завършвали с неуспех, независимо от състава на преговарящите екипи.

Снимки: Getty images/iStock