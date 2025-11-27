Спорт:

Отново съд за сексуално посегателство за Кевин Спейси

27 ноември 2025, 13:28 часа 299 прочитания 0 коментара
Американският актьор Кевин Спейси ще се яви във Висшия съд в Лондон, за да отговаря на граждански искове, подадени от трима мъже за сексуално посегателство следващия октомври, съобщи BBC. Ищците обвиняват Спейси, че е извършил посегателства срещу тях между 2000 г. и 2013 г. На изслушването вчера съдията предложи предварителна дата за процеса - 12 октомври 2026 г. Обвиненията могат да бъдат разгледани в един процес или на три последователни процеса за всеки отделен случай.

Още: "Има хора, които живеят на улицата, но аз не съм от тях": Кевин Спейси за слуховете, че е бездомник

Кевин Спейси отхвърля обвиненията. Той бе оправдан по обвинения за девет сексуални престъпления в наказателен процес през 2023 г. Двама от мъжете, които обвиняват носителя на "Оскар" по време на наказателния процес, са подали граждански искове във Висшия съд.

Подробности за обвиненията

Снимка: Getty Images

Единият, известен с инициалите LNP, обвинява Спейси в "умишлено посегателство" около 12 пъти между 2000 и 2005 г. Другият, който е с инициали GHI, казва, че е срещнал Спейси на уъркшоп в лондонския театър "Олд Вик" и твърди, че в резултат на посегателство през 2008 г. е "претърпял психическо разстройство и финансова загуба". Спейси е бил артистичен директор на "Олд Вик" между 2004 г. и 2013 г.

Още: Щом Холивуд не го прави, Италия спасява Кевин Спейси

Третият мъж Рори Канън е играл в пиесата на Тенеси Уилямс "Sweet Bird of Youth" в театъра "Олд Вик" през 2013 г. и обвинява Спейси, че го е опипвал на парти след пресконференцията за постановката, предава БТА.

Яна Баярова
