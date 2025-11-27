Божинов остави приятелството с Борисов на заден план: Нацията се изправи, за да спре правителството! Заедно ще успеем като юмрук!

Емблематичният български футболист Валери Божинов остави приятелството си с Бойко Борисов на заден план и подкрепи протестите срещу неговото правителство. В сряда вечер в центъра на София се стекоха хиляди българи, протестиращи срещу държавния бюджет за 2026 г. А Божинов изрази уважението си към всички хора, които са излезли на площада, за да се изправят срещу правителството срещу решението им да повишат данъците.

Божинов подкрепи протеста срещу правителството на Борисов

"Когато една нация се изправя, за да спре правителството да повишава данъците! Уважение към тези хора! Българи юнаци. Това се случва днес!!! Заедно ще успеем като един юмрук", написа Валери Божинов в профила си във Фейсбук. Бившият нападател, който е играл за десетки отбори, включително европейските грандове Ювентус и Манчестър Сити, е в близки отношения с Бойко Борисов, но въпреки това подкрепи протеста срещу него.

Иначе самият Бойко Борисов заяви, че е наредил да бъде изтеглен бюджетът, тъй като е съгласен с някои от исканията на протестиращите и смята, че трябва да бъдат направени промени. Той също така коментира и защо не е бил на протеста: "Когато играе Реал Мадрид, да ходя на протест..."

Когато една нация се изправя, за да спре правителството да повишава данъците! Уважение към тези хора! Българи юнаци Това... Публикувахте от Valeri Bojinov в Сряда, 26 ноември 2025 г.