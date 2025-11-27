BBC припомни: На този ден преди 15 години Бербатов взриви Висшата лига с 5 гола в един мач за Юнайтед

Голмайстор №1 в историята на националния отбор по футбол на България Димитър Бербатов беше истинска звезда във Висшата лига през сезон 2010/2011. Централният нападател отбеляза 20 гола за тази кампания, с което си заслужи "Златна обувка", поделена с бившия си съотборник Карлос Тевес. Един от най-паметните мачове на Бербатов в този период е двубоят срещу Блекбърн, когато избухна с 5 попадения. А това се случи точно преди 15 години.

27 ноември 2010 година - ден за историята

На 27 ноември 2010-а българинът прави нещо, което завинаги ще остане в спортните анали. Успехът му бе припомнен от BBC. "Димитър Бербатов отбеляза 56 гола през четири изпълнени със събития сезона в Манчестър Юнайтед. Това включва четири хеттрика, три от които през сезон 2010-11. Преди петнадесет години днес той отбеляза пет гола при разгромната победа над Блекбърн Роувърс, като Юнайтед спечели със 7-1 на "Олд Трафорд", пише световноизвестната медия.

🇧🇬🪄 15 years ago today, this absolutely fantastic goal from Dimitar Berbatov. 🥶 pic.twitter.com/sneyHHgeAO — EuroFoot (@eurofootcom) November 27, 2025

"По този начин той стана едва четвъртият играч, отбелязал пет гола в мач от Висшата лига - и това беше още по-забележително, защото се случи след 10 мача без гол. Разгромът в крайна сметка сложи край на мандата на Сам Алардийс като мениджър на Роувърс, близък приятел на Сър Алекс Фъргюсън", припомня BBC.

"Що се отнася до Бербатов, след като вече бе отбелязал хеттрик срещу Ливърпул през септември, той отбеляза още един хеттрик срещу Бирмингам Сити през януари 2011 г. по пътя си към спечелването на Златната обувка на Висшата лига за този сезон. Заедно с бившия си съотборник Карлос Тевес, по това време в Манчестър Сити", завършва материалът.

