Лондон и Киев ще правят заедно дронове прехващачи Octopus за Украйна

Украйна и Великобритания подписаха лицензионно споразумение за производство на дронове прехващачи Octopus, обяви министърът на отбраната на нападнатата от Русия страна Денис Шмигал на 27 ноември. „Това е исторически прецедент и следващата важна стъпка, която ще позволи производството на украински дронове прехващачи в Обединеното кралство, които са доказали своята ефективност в борбата срещу руските атакуващи дронове“, написа той в публикация в Telegram.

Руските дронове от типа „Шахед“, първоначално проектирани в Иран и произвеждани масово в Русия под името „Геран-2“, се превърнаха в основно оръжие в ударите на Москва срещу Украйна.

Киев бързо развива своите възможности в областта на дроновете от 2022 г. насам, като преминава от модифициране на търговски самолети към производство на атакуващи дронове и разузнавателни системи в голям мащаб.

Ukraine and the UK have signed a deal to produce the Ukrainian interceptor drone "Octopus" on British soil. Defense Minister Shmyhal said the agreement will enable large-scale manufacturing, potentially thousands per month, with all units destined for Ukraine’s air defense. pic.twitter.com/vYvLp8tgSk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2025

Планове за масово производство

Дронът Octopus е един от няколкото дронове прехващачи, които са в процес на разработка. "Планира се масово производство на прехващачи, което може да достигне няколко хиляди на месец“, заяви Шмигал и добави: „Произведените средства ще бъдат прехвърлени на Украйна, за да се засили защитата на нашето въздушно пространство".

На 18 септември министърът каза, че Киев ще може да разполага с поне 1000 дронове прехващачи дневно, за да отблъсква руските атаки „в близко бъдеще“, без да уточнява времевия обхват.

