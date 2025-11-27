Войната в Украйна:

Полша: Увеличаваме производството на 155-мм снаряди 30 пъти

27 ноември 2025, 11:32 часа 136 прочитания 0 коментара
Полша: Увеличаваме производството на 155-мм снаряди 30 пъти

Полша планира да увеличи производството на артилерийски снаряди калибър 155 мм 30 пъти през следващите години. Това каза вицепремиерът и министър на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш на форум по въпросите на местното самоуправление в Закопане. "Възможностите за производство на боеприпаси [с калибър] 155 мм трябва да се увеличат 30 пъти благодарение на закона за заводите [за производство] на боеприпаси“, цитира министъра радиостанция RMF24.

Още: Готови за саботаж: Полша предприема мерки за защита на критична инфраструктура в страната

Кошиняк-Камиш добави, че правителството е отпуснало 3 млрд. злоти (около 750 млн. долара) за строителството на три такива завода и че въвеждането на тези мощности в експлоатация ще осигури на Полша независимост по отношение на производството на снаряди от този калибър. 

Министърът припомни също, че през последните две години компанията MESKO, част от отбранителния концерн PGZ, е увеличила производството на снаряди с малък калибър от 50 на 250 млн. броя годишно.

Полша затваря последното руско консулство, Кремъл със светкавична реакция

Заглавната снимка е илюстративна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша снаряди артилерийски снаряди
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес