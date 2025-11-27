Лукашенко заплаши Зеленски: Приеми мирния план на САЩ, за да не загубиш Украйна

Беларуският диктатор Александър Лукашенко се срещна с руския си колега Владимир Путин в киргизстанската столица Бишкек на 26 ноември и отново предложи провеждането на мирни преговори между Русия и Украйна в Минск. „Ако искате да се върнете отново в Минск (и това би било уместно), знаете, че ние винаги сме готови (да служим като място за преговори)“, заяви той с препратка към Минските споразумения. Москва обвинява Украйна и Запада в нарушаването им, но удобно пропуска фактите около това как Путин разпали сепаратизма в Източна Украйна и снабдяваше проруските сили с оръжия.

Лукашенко атакува Запада, че го обвинява в подкрепа към Путин

Лукашенко се учуди защо толкова често е обвиняван, че помага на Русия във войната ѝ срещу Украйна. „Ние не сме просто близки хора, ние сме съюзници - имаме правно обосновани ангажименти", коментира диктаторът, който позволи на армията на съюзника си да използва Беларус като плацдарм за началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

"Дори американците вече не повдигат този въпрос“ и „се държат предпазливо“, смята все пак Лукашенко. „Веднъж се изгориха – и това е, темата е затворена. И не бива да се обсъжда. Надявам се, че всичко ще бъде наред, съдейки по последните събития", заяви той.

Путин заговори за мир с "приемливи и желани за нас резултати"

Владимир Путин само кимна мълчаливо, замислено взирайки се в килима, предава в репортажа си полският телевизионен канал Belsat, посветен на Беларус. Той е финансиран от полското външно министерство и международни донори.

Минути по-късно Путин описа преговорите за прекратяване на войната като „постигане на приемливи и желани за нас резултати с мирни средства“. С това изказване диктаторът за пореден път показа, че няма да отстъпи от максималистичните си искания в Украйна. А именно – политически контрол над Украйна, сваляне на Володимир Зеленски, изтегляне на НАТО от Източна Европа, завземане на украински земи, които Москва все още не контролира, ограничаване на армията на Украйна, „защита“ на „Русский мир“ в по-малката си съседка.

„С удоволствие ще ви информирам за това, което се случва по отношение на постигането на приемливи и желани резултати с мирни средства по украинския въпрос. Знам, че винаги сте наясно с това и че вие се интересувате от него. И вие сте един от онези, които искат да видят края на този конфликт“, каза Путин на близкия си съюзник.

Лукашенко предупреди Зеленски

През октомври Лукашенко заяви, че Зеленски е виновен за липсата на напредък в прекратяването на войната в Украйна, въпреки че украинският лидер не спира да призовава за примирие, а Путин отказва такова.

„През последните дни получихме много информация, че проблемът не е в САЩ, които много искат напредък тук, нито в Русия, която е готова да продължи напред, нито в европейските лидери – а най-вече във Володимир Зеленски“, заяви тогава Лукашенко.

Сега той каза, че Володимир Зеленски трябва да се съгласи с мирния план на САЩ, „за да не загуби Украйна“ - типично в руския наратив, че победата на Москва е неизбежна.

Планът за мир, изготвен от американския пратеник Стив Уиткоф - под влиянието на директора на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и съветника на Путин Юрий Ушаков - е определян като капитулация на Украйна пред Руската федерация.

