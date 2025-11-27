От следващата седмица: Пускат движението в ремонтиран участък на АМ “Тракия“

Завършено е асфалтирането в платното за Бургас в участъка между 262-рия и 273-тия километър на АМ “Тракия“ в област Сливен (около 11 км), съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). При благоприятни метеорологични условия до неделя ще бъдат монтирани ограничителните системи, а през следващата седмица – след полагане на маркировката – движението ще бъде възстановено.

Остава да се работи в 300-метров участък при 262-рия километър – ремонт на фугата на железопътния надлез. Дори след пускането на движението там ремонтните дейности ще продължат и трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, с по една лента във всяка посока. Завършването на тези дейности се очаква в края на 2025 г.

По-рано, през май–юни, в област Сливен бяха ремонтирани 10 км от платното за Бургас между 241-вия и 251-вия километър. С приключването на настоящия участък завършват планираните превантивни ремонти на АМ “Тракия“ за 2025 г.

Община Сливен продължава с изпълнението на дейностите, насочени към подобряване на уличната инфраструктура в населените места, съобщиха от общинския пресцентър.

