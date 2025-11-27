Босна попречи на унгарския външен министър Сиярто да кацне в Баня Лука

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез отказа да даде разрешение на унгарски военен самолет, превозващ външния министър Петер Сиярто, да кацне на летището в Баня Лука. Ръководителят на отбранителното ведомство в Сараево обяви решението си в публикация във Facebook вчера, 26 ноември. Хелез подчерта, че в продължение на години унгарският премиер Виктор Орбан и министър Сиярто са подкрепяли открито бившия президент на Република Сръбска - една от съставните части на Босна и Херцеговина - Милорад Додик в действията му, които "подкопават суверенитета, териториалната цялост и единството" на страната.

През октомври парламентът на Република Сръбска - областта, населена предимно с босненски сърби - назначи за президент на ентитета Ана Тришич Бабич, близък сътрудник на Милорад Додик, чийто мандат бе отнет през август. Додик е сред най-върлите поддръжници на руския диктатор Владимир Путин и на сръбския президент Александър Вучич. Той неведнъж е настоявал за отцепване и независимост.

Будапеща не е обяснила защо Сиярто прави визатата

Военният министър на Босна и Херцеговина също така заяви, че унгарската страна не е дала ясно обяснение защо външният министър пристига с военен самолет.

„Като министър на отбраната на Босна и Херцеговина, мое задължение е да защитавам конституционния ред, законите и интересите на Босна и Херцеговина. Ето защо реших да не одобря този полет, докато не бъде гарантирана пълна прозрачност и уважение към нашата държава“, обясни Хелез в публикацията си.

Унгарският министър все пак пристигна

Петер Сиярто все пак се озова в Баня Лука - столицата на Република Сръбска - на 27 ноември. Той обяви там, че Унгария стартира нова програма за подпомагане на Босна и Херцеговина на стойност 4 милиарда форинта, т.е. около 10,4 млн. евро, в рамките на която местните малки и средни предприятия, занимаващи се със селско стопанство, могат да закупят произведени в Унгария средства за повишаване на производителността и модернизиране. "По този начин всички печелят", обяви той в публикация във Facebook.

"Стабилността, мирът и сигурността в Западните Балкани са важни за националната сигурност на Унгария, затова правителството подкрепя европейската интеграция, икономическото развитие и усъвършенстването на системата за образование и обучение в региона", допълни министърът.

Реториката на Сиярто срещу Украйна и в полза на Русия

Сиярто по-рано заяви, че Унгария планира да използва своя дял от Европейския фонд за мир за финансиране на ливанската армия, а не на украинските въоръжени сили. Той заяви пред ливанския външен министър Юсеф Раги, че националната сигурност на Унгария е свързана с мира в Близкия изток, а стабилността на Ливан играе ключова роля в това, макар Унгария да граничи с Украйна, където Владимир Путин води война от 2022 г. насам. По-конкретно, става въпрос за 1,5 милиона евро за подкрепа на ливанските въоръжени сили, предаде УНИАН.

Според Сиярто Западна Европа пречи за постигането на мир в Украйна, макар Путин да отказва прекратяване на огъня: Унгария: Западна Европа се опитва да провали новия план на САЩ за Украйна.

Орбан и министрите му редовно блокират помощ на ЕС за Украйна и се обявяват против допълнителни санкции срещу Русия, най-вече в енергийния сектор, защото Унгария е прекалено зависима от Москва.